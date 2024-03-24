الأحد 24 مارس 2024
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل امبراطورية ميم لـ "خالد النبوي"..مواعيد عرض الحلقة 14

جريدة الدستور

تنطلق مساء اليوم الحلقة 14 من مسلسل امبراطورية ميم للفنان خالد النبوي والفنانة حلا شيحا، وإنتاج شركة أروما للإنتاج الفني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 14
 

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

 

أحداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 13

 شهد مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 13 عدة أحداث متصاعدة بين مختار أبو المجد “خالد النبوي” وأبنائه الست ومن بينه ابنه الأكبر مروان “نور النبوي”.

وتصاعدت أحداث مسلسل امبراطورية الحلقة 13 بشأن انتخابات قيادة المنزل والمنافسة بين مختار وابنه مروان، ونظما الطرفان مناظرة، ولكن أناب مختار عنه ابنه “مصطفى” الأبن الأصغر له في المناظرة الانتخابية.

كما ساهم “مروان” في حل مشكلة انقطاع المياه عن منزلهم، والتي تصاعدت في شكل مشكلة من جانب شركة “يحيى شاكر” للتطوير القعاري وتريد شراء منزل مختار أبو المجد ومنازل سكان حي المعادي.

مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي.. ملخص أحداث الحلقة 13

مسلسل إمبراطورية ميم.. صدمة أسرة مختار أبو المجد بعد رؤية مادي صديقة مروان (فيديو)

 

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم


مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

 

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قصة مسلسل إمبراطورية ميم


مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

 

 

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