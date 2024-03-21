موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 10 والقنوات الناقلة

يبحث الجمهور على محرك البحث على موعد إعادة عرض الحلقة ١٠ من مسلسل امبراطورية ميم للفنان خالد النبوي والفنانة حلا شيحا والفنان نور النبوي وإنتاج شركة أروما والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد عرض الحلقة 10

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل احداث الحلقة 10

شهدت الحلقة العاشرة من المسلسل أحداث متصاعدة بين ابطال العمل مختار ابو المجد والذي يقوم بدور خالد النبوي وأبنائه الست؛ مغامرات لإجراء انتخابات قيادة المنزل وامبراطورية ميم.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

واحتفى جمهور السوشيال ميديا بانطلاق الحلقة الأولى من مسلسل "امبراطورية ميم" للفنان خالد النبوي ويعرض على قنوات dmc الفضائية؛ وأشادوا بالحلقات التي عرضت في مسلسلات رمضان.