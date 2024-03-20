مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 10.. بنات "خالد النبوي" يتأمرون عليه بسبب "حلا شيحا"

مسلسلات رمضان 2024..

عرضت مساء اليوم الحلقة العاشرة من مسلسل إمبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي على قناة dmc دراما، وإنتاج شركة أروما، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث الحلقة 10 من مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل إمبراطورية ميم، تطورات في الأحداث، حيث بدأ أبناء مختار أبو المجد والذي يقوم بدوره الفنان خالد النبوي، يشك في قصة إعجاب بينه وبين"مي" التي تقوم بدورها الفنانة "حلا شيحا".

وحاول بنات “مختار أبو المجد ” الثلاث التأمر على والدهم لإبعاده عن “مي ”، لضمان عدم تطور قصة الإعجاب بينهما.

كما شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل إمبراطورية ميم، حالة انهيار للفنانة إلهام صفي الدين، والتي تقوم بدور “مايا” ابنه مختار أبو المجد والذي يقوم بدوره الفنان “خالد النبوي”، بسبب موت قطتها “ذكية”.

وحاول مختار أبو المجد تهدئة “مايا” والتخفيف من زعلها على رحيل قطتها، كما جعل أشقائها يشاركون في مواساتها في رحيل القطة.

وتتصاعد الأحداث مع “مايا” بعد رحيل قطتها وشعورها بالذنب والتقصير بسبب موتها.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار من الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.