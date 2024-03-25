موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 14

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل إمبراطورية ميم، الذي يقوم ببطولته خالد النبوي وعدد من النجوم؛ أحداثًا جديدة ومثرة، كان أبرزها داخل إمبراطورية مختار أبو المجد، وأزماته مع أبنائه.

مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد إعادة عرض الحلقة 14

وأعيد عرض الحلقة 14 في الساعة 10:15 صباحًا على قناة DMC، ومن المقرر أن تُعاد في الساعة السادسة على قناة DMC Drama، وتُعاد مرة أخرى في الاسعة الثالثة والنصف فجرًا، وفي الثانية عشر ظهرًا.

مسلسل إمبراطورية ميم تفاصيل أحداث الحلقة 14

وشهدت الحلقة 14 صدامًا كبيرًا بين مختار أبو المجد وابنته مايا، بسبب قيامها وصديقتيها بالتعدي على محل خاص بجارتهم مي التي تربطها علاقة عاطفية بوالدها مختار، لمطالبتها بالابتعاد عن أبيها، كنوع من الغيرة على الأب، حيث لا يُريدونه أن يتزوج بعد وفاة والدتهم.

وبعد المشادة التي وقعت بين مختار أبو المجد ومايا؛ ذهبت الفتاة إلى غرفتها منهارة، ثم أغلقت الباب على نفسها، وحلقت شعرها كاملًا، قبل أن يدخل أشقاؤها ويصدمهم المشهد، ثم يحتضنوها جميعًا في مشهد مؤثر.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 15

وتُعرض الحلقة الخامسة عشر على شاشة قناة DMC الليلة في الساعة العاشرة و45 دقيقة، وتُعاد غدًا في الساعة العاشرة و15 دقيقة، وعلى قناة DMC drama الساعة السادسة و5 دقائق مساءً.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

وتُعرض الحلقة 15 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC الليلة، ثم تُعاد غدًا على قناة DMC Drama.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.