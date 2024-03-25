الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 14.. نور النبوي يدافع عن إلهام صفي الدين

مسلسل امبراطورية
مسلسل امبراطورية ميم

شهدت الحلقة الـ"14 “ من مسلسل امبراطورية ميم، أحداث متصاعدة بين مختار أبو المجد”خالد النبوي"، وأبنائه الست.

نور النبوي يدافع عن إلهام صفي الدين 

 وحدثت مشادة كبيرة بين مختار أبو المجد وابنته مايا “إلهام صفي الدين”، بسبب اعتداء ابنته على محل  مي “حلا شيحا”،  وقامت بتكسير المحل.

وقرر مختار أبو المجد مقاطعة “مايا” بسبب تصرفاتها مع مي، ومنعها من المصروف لمدة شهر، ومنعها من  التدريبات الرياضية لمدة أسبوعين.

 وحاول مروان أبو المجد"نور النبوي" الدفاع عن مايا وتبرير أخطائها،أمام والده،الإ أنه رفض موقفه.

موعد إعادة عرض الحلقة 14 من مسلسل امبراطورية ميم 

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.
فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 14

مسلسل امبراطورية ميم لـ خالد النبوي.. موعد إعادة الحلقة 14

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

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موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي الحلقة 14

مسلسل امبراطورية ميم لـ خالد النبوي.. موعد إعادة الحلقة 14

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