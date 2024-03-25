الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل امبراطورية ميم لـ خالد النبوي.. موعد إعادة الحلقة 14

مسلسل امبراطورسة
مسلسل امبراطورسة ميم

يبحث الجمهور على محركات البحث عن موعد إعادة الحلقة 14 من مسلسل امبراطورية ميم  للفنان خالد النبوي  والفنانة حلا شيحا  والفنانة هاجر السراج، وإنتاج شركة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل امبراطورية ميم 

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.
فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

أحداث  الحلقة 14 من مسلسل امبراطورية ميم 

شهدت الحلقة الـ"14" من مسلسل امبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي، اليوم  أحداث متصاعدة بين أبطال العمل خلال  الحلقة.

وقام “محمود”  والذي يقوم بدوره الفنان محمود حافظ خال أبناء  مختار أبوالمجد “خالد النبوي”،  بالتمرد على  والدته سناء “ليلى عز العزب”، بسبب رفضها لزواجه من مديحة شقيقة مختار"نشوى مصطفى"، وتهديدها لها بعدم الاقتراب له.

وترك "محمود" منزل والدته اعتراضًا على رفضها لزواجه من مديحة، وحاولت تهديده بغضبها عليه في حالة تركه المنزل الإ أنه أصر على هذه الخطوة.

كما شهدت الحلقة تطورات في علاقة مختار أبو المجد وابنته مايا خلال أحداث الحلقة ومشادة وتوتر  في شكل علاقتهما.

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أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

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