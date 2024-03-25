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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل إمبراطورية ميم.. ملخص الحلقة أحداث 14: "صدمة كبيرة"

مسلسل إمبراطورية
مسلسل إمبراطورية ميم

ما تزال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم تزداد تطورًا، فكانت أحداث الحلقة 14 أكثر التهابًا، حيث شهدت الصدام الكبير بين مختار أبو المجد وابنته مايا التي اعتدت على مي في محلها بالمعادي.

مسلسل  إمبراطورية ميم تفاصيل أحداث الحلقة 14

مختار أبو المجد يواجه مايا، خلال احداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 14 بما فعلته في مشهد الصدام الذي وقع بينهما عند عودتها إلى المنزل بعد أن اصطحبت اثنتين من صديقاتها واقتحمن محل مي، وقُمن بإحداث تخريب داخله وتهديد مي بالابتعاد عن والدها، وذلك اعتراضًا على التقارب الكبير الذي حدث بينهما في الفترة الأخيرة، وبدء أجواء عاطفية بين مختار ومي.

وضمن احداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 14 ، تحدث الأب بشكل عنيف مع ابنته، حيث رفض تصرف مايا، محذرًا إياها من أنه من الممكن أن تكون في السجن بسبب تصرفها هذا، لولا أن جارتهم مي لم تُبلغ الشرطة بما حدث.

ورفضت مايا حديث والدها مختار عن مي، وقابلته بالتهكم، ليزداد انفعال الأب على ابنته، والتي تركته وأسرعت إلى غرفتها ثم أغلقت الباب وأجهشت بالبكاء، قبل أن تُمسك ماكينة حلاقة وتتخلص من شعرها، في إشارة لدخولها حالة من الاكتئاب.

 

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مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة 15

وتُعرض الحلقة 15 من المسلسل على شاشة قناة DMC الليلة في الساعة العاشرة و45 دقيقة، وتُعاد غدًا في الساعة العاشرة و15 دقيقة صباحًا، وعلى قناة DMC drama  الساعة السادسة و5 دقائق مساءً.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة الخامسة عشر

وتُعرض الحلقة الجديدة من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC الليلة، ثم تُعاد غدًا على قناة DMC دراما.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

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أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة

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