مسلسل إمبراطورية ميم.. مختار أبو المجد يفقد أعصابه على مايا (فيديو)

مسلسلات رمضان 2024..

فقد مختار أبو المجد بطل مسلسل إمبراطورية ميم، أعصابه وهو يُعنف ابنته مايا على تصرفها تجاه جارتهم مي، وتحطيمها محلها بعد أن استعانت باثنتين من صديقاتها وحملن معهن عٌصي حديدية، مهددة مي بألا تقترب من أبيها مختار، وذلك بعد ملاحظة أسرة مختار أنه بدأ يهتم بـ مي، مما أوقد نار الغيرة داخلهم.

ويُعتبر مختار (خالد النبوي) هو الأب والأم بالنسبة لأبنائه الستة، بعد أن فقدوا والدتهم صغارًا، فأصبح هو العائل لهم، والمهتم الوحيد بشئونهم كافة، وبات عليه أن يقوم بدور الأب والأم معًا، فواجه الكثير من المتاعب معهم، وتسببوا له في الكثير من المشكلات.

مواجهة مختار ومايا بعد تحطيم محل مي

وشهدت الحلقة الرابعة عشر مواجهة حادة بين مختار ومايا بعد عودتها للمنزل، فقد أعصابه وهو يوجه لها اللوم بصوت عالِ، وبطريقة حادة، إلى جانب فرض عقوبات عليها ردًا على ما فعلته، من بينها حرمانها من المصروف لأسبوعين.

مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض الحلقة الخامسة عشر

وتُعرض الحلقة 15 مسلسل إمبراطورية ميم على شاشة قناة DMC الليلة في الساعة العاشرة و45 دقيقة، وتُعاد غدًا في الساعة العاشرة و15 دقيقة، وعلى قناة DMC drama الساعة السادسة و5 دقائق مساءً.

مسلسل إمبراطورية ميم قنوات عرض الحلقة 15

وتُعرض الحلقة الخامسة عشر من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC الليلة، ثم تُعاد غدًا على قناة DMC Drama.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي، مايان السيد، هاجر السرّاج، إلهام صفي الدين، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة