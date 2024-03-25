مسلسل امبراطورية ميم لـ خالد النبوي.. ملخص الحلقة 14

انطلقت مساء اليوم إعادة عرض الحلقة 14، من مسلسل امبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي،والفنانة حلا شيحا، وذلك على قنوات dmc ومن إنتاج شركة أروما للإنتاج الفني، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ملخص أحداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 14

شهدت أحداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 14، أحداث متصاعدة بين مختار أبو المجد”خالد النبوي"، وأبنائه الست.

وحدثت مشادة كبيرة، خلال أحداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 14 بين مختار أبو المجد وابنته مايا “إلهام صفي الدين”، بسبب اعتداء ابنته على محل مي “حلا شيحا”، وقامت بتكسير المحل.

وضمن أحداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 14 ، قرر مختار أبو المجد مقاطعة “مايا” بسبب تصرفاتها مع مي، ومنعها من المصروف لمدة شهر، ومنعها من التدريبات الرياضية لمدة أسبوعين.

وحاول مروان أبو المجد"نور النبوي" الدفاع عن مايا وتبرير أخطائها،أمام والده،الإ أنه رفض موقفه.

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تطورات أحداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 14

وشهدت الحلقة 14 صدامًا كبيرًا بين مختار أبو المجد وابنته مايا، بسبب قيامها وصديقتيها بالتعدي على محل خاص بجارتهم مي التي تربطها علاقة عاطفية بوالدها مختار، لمطالبتها بالابتعاد عن أبيها، كنوع من الغيرة على الأب، حيث لا يُريدونه أن يتزوج بعد وفاة والدتهم.

وبعد المشادة التي وقعت بين مختار أبو المجد ومايا؛ ذهبت الفتاة إلى غرفتها منهارة، ثم أغلقت الباب على نفسها، وحلقت شعرها كاملًا، قبل أن يدخل أشقاؤها ويصدمهم المشهد، ثم يحتضنوها جميعًا في مشهد مؤثر.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.





قصة مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.





مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم



تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.



فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.



