الإثنين 25 مارس 2024
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الكرازة

رئيس الإنجيلية يهنئ مفتي الديار بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك

جريدة الدستور

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، على رأس وفدٍ من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم الاثنين، بمقر دار الإفتاء.

وخلال الزيارة قال رئيس الإنجيلية:"نعتز بعلاقة المحبة الصادقة من القلب مع مفتي الديار المصرية"، مضيفًا: "دار الإفتاء تلعب دورًا رئيسيًّا في تأصيل الوسطية والاعتدال والحفاظ على السلام المجتمعي، من خلال مكانتها ومهمتها التنويرية للمصريين، ونثق في قدرة الإرادة السياسية لتجاوز التحديات الاقتصادية إلى أرض الخير".

ومن جانبه أعرب الدكتور شوقي علام عن اعتزازه الكبير بتهنئة الدكتور القس أندريه زكي بعيد الفطر، مشيرًا إلى قوة وصلابة العلاقة، وقال: "تربطنا علاقة محبة عميقة ونعتز كثيرًا بزيارة الطائفة الإنجيلية، وتهنئة المصريين في الأعياد تعبر عن الترابط والتكامل بيننا، وهو ما يعكس محبة حقيقية قادرة على تجاوز أي تحديات تواجهنا".

 في سياق متصل،شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أول أمس في الإفطار الرمضاني الذي نظمته الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، تحت رعاية الدكتور القس عزت شاكر، راعي الكنيسة، وشارك بالحضور عدد كبير من القيادات السياسية والدينية والإعلامية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ورحب الدكتور القس أندريه زكي، بجميع السادة الحضور، معربًا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الإفطار الرمضاني، وقال: "في هذا الشهر الكريم يأتي التفاؤل والكرم، ونحن كلنا ثقة وتفاؤل بأن مصر ستعبر من التحديات إلى أرض الخير لأن مصر بشعبها العظيم  سبيكة عصية على الكسر"، مضيفًا: "اليوم ونحن معًا نطلق صرخة استغاثة للعالم من أجل أهلنا في غزة ونصلي أن يأتي السلام إلى هذه المنطقة وينهي المعاناة، وينشر السلام في العالم".

ومن جانبه قدم الدكتور القس عزت شاكر الشكر لجميع الحضور، وقال: "تمتلئ قلوبنا فرح ومحبة علاقتنا ممتدة لسنين طويلة، وإفطارنا معًا يعكس أصالة الشعب المصري".

القس أندرية زكى الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية قيادات الطائفة الإنجيلية بعلاقة المحبة الصادقة دار الافتاء

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