الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل امبراطورية ميم لـ "خالد النبوي".. موعد عرض الحلقة 15

مسلسل امبراطورية
مسلسل امبراطورية ميم

يبحث الجمهور عبر محرك البحث “جوجل” عن موعد عرض الحلقة الـ"15" من مسلسل “إمبراطورية ميم”، للفنان خالد النبوي والفنانة حلا شيحا ومن إنتاج شركة أروما للإنتاج الفني،والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 15


تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

مسلسل إمبراطورية ميم.. ملخص الحلقة أحداث 14: "صدمة كبيرة"

مسلسل إمبراطورية ميم.. مختار أبو المجد يفقد أعصابه على مايا (فيديو)

ملخص أحداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 14

 
شهدت أحداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 14، أحداث متصاعدة بين مختار أبو المجد”خالد النبوي"، وأبنائه الست.

وحدثت مشادة كبيرة، خلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 14 بين مختار أبو المجد وابنته مايا “إلهام صفي الدين”، بسبب اعتداء ابنته على محل  مي “حلا شيحا”،  وقامت بتكسير المحل.

وضمن أحداث مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 14  ، قرر مختار أبو المجد مقاطعة “مايا” بسبب تصرفاتها مع مي، ومنعها من المصروف لمدة شهر، ومنعها من  التدريبات الرياضية لمدة أسبوعين.

وحاول مروان أبو المجد"نور النبوي" الدفاع عن مايا وتبرير أخطائها،أمام والده،الإ أنه رفض موقفه.

 

اقرأ ايضا

مسلسل امبراطورية ميم الحلقة 14.. نور النبوي يدافع عن إلهام صفي الدين

 

 

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم


مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.



قصة مسلسل إمبراطورية ميم


مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي. 

مسلسل إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم موعد عرض إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد اعادة مسلسل إمبراطورية ميم قصة مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل خالد النبوي مسلسل خالد النبوي خالد النبوي حلا شيحه نشوى مصطفى قنوات عرض إمبراطورية ميم قنوات عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الاولي من إمبراطورية ميم إمبراطورية ميم الحلقة الاولي إمبراطورية ميم الحلقة 1 الحلقة 1 من مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الاولي من مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

نتنياهو يلغى زيارة وفد بلاده إلى واشنطن بعد امتناعها عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن

عاجل| تزايد حالات الاغتصاب فى غزة يثير قلق الأمم المتحدة: "يجب وقفها فورًا"

مسلسل الحشاشين الحلقة 15.. هل يذهب عمر الخيام إلى حسن الصباح فى قلعة ألموت؟

عاجل.. رئيس الوزراء: انتهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانئ

موعد عيد القيامة 2024 في مصر.. كذلك مناسبات شهر مايو 2024

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 15.. محاولة للحصول على شحنة ثانية من السمك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

صور

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

استعداد شوارع المطرية لحفل إفطار غدًا

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

"نتنياهو" يثير الجدل مجددًا بقانون التجنيد الإجبارى فى جيش الاحتلال

القصة الكاملة.. كيف جند الموساد إيرانيين لضرب موقع نووى عام 2020؟

هل ستتراجع إسرائيل عن اغتيال حماس كجزء من صفقة التبادل؟