مسلسل المعلم الحلقة 15.. هل يحصل مصطفى شعبان على شحنة سمك جديدة؟

مسلسل المعلم الحلقة 15.. شهد المسلسل على مدار الحلقات الماضية، العديد من الأحداث والمفاجآت التي تتعالى بمسلسل المعلم، إذ قرر مصطفى شعبان السفر إلى السويس للمرة الثانية للحصول على شحنة السمك اللازمة، بعدما فشل في التوريد خلال المرة الأولى.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 15

ويحاول مصطفى شعبان خلال أحداث مسلسل المعلم الحلقة 15 الحصول على شحنة ثانية من السمك لفك الحجر على محل المعلم رحومة وبشر، بعد أن فرض عليهم المعلم شداد غرامة 2 مليون جنيه، إلا أن شعبان يفشل بعد أن اعترضت طريقه عصابة المعلم شداد.

ويحجز "المعلم شداد" الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري على محلات باقي المعلمين في سوق الأتكة، حتى أن يحدث العكس ويأتي مصطفى شعبان بالشحنة الثانية من السويس، حيثُ يُسافر خلال أحداث الحلقة اليوم، للحصول عليها.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

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مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 15

تُعرض الحلقة 15 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.