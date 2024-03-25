مسلسل المعلم الحلقة 15.. مصطفى شعبان يحصل على شحنة سمك جديدة

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 15 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مُختلفة، حيثُ سافر مصطفى شعبان إلى محافظة السويس للحصول على شحنة سمك أخرى، بعدما فشل في توريد الشحنة الأولى، حيثُ اعترضه رجالة "المعلم الجنتل" الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 15

وتقابل شعبان مع المعلم "غريب" حيثُ كان يجلس والحزن يكسو ملامحه، ويقول شعبان له: "حقك عليا يا معلم غريب، اللي حصلك دا بسبب"، ليرد الأخير: "مُقدر ومكتوب يابني، وانا وحياة غلاوة أبوك أنا ما زعلت على اللي جرى للمركب.. لكن حزنت لما عرفت اللي جرالك في السكة.. خلاص يابني خدها من أصيرها المينا معددتش من زمان، والصيادين مش هيدولك سمك تاني بعد اللي حصلي، وابني مش هيرضى يديلك السرحة الجاية وانا معدتش أقدر أقف قصاده".

إلا أنَّ المعلم غريب يتفاجأ بإبنه “مرجان” وهو ينادي على مصطفى شعبان: "معاك عربية تحمل السرحة؟"، في صدمة وتعجب يكسو ملامحهم، ويأتي ابن المعلم غريب ويقول لـ"شعبان": "اللي ليه جميل عند أبويا أسده برقبتي.. ومادام وصلت لحرق المراكب يبقى يا نعيش رجالة يا نموت.. حمل السرحة يامعلم"، ولكن يتضح أنَّ هذا من تخطيط “المعلم الجنتل” الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير، حيث اتفق مع “مرجان” في وضع المخدرات داخل الشحنة، وبيعها لمصطفى شعبان، دون أن يعلم.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 15

تُعرض الحلقة 15 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 من مساء غدٍ الثلاثاء، على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق.

وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.