الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل المعلم الحلقة 15.. زفة في السوق.. مصطفى شعبان يعود بمخدرات وسمك من السويس

مسلسل المعلم بطولة
مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان

عاد مصطفى شعبان بحمولة السمك خلال مسلسل المعلم وسط زفة من المعلمين في سوق ميناء الأتكة واستطاع فك الحجز عن محل المعلم بشر وعدم دفع غرامة 2 مليون جنيه لمحلات المعلم شداد.

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 15

جاء ذلك، خلال الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، التي تعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم.. عقوبة تهريب المخدرات عبر صناديق الأسماك

المرور بالسمك

ودخل المعلم سوق الأتكة وسط زفة من المعلم شداد، واستغراب من المعلمين بأن شداد ورجاله فرحون بعودة شعبان بحمولة السمك بل وأعطوه عقد انتهاء التوريد واستلام السمك من المعلم بشر.

إلا أن ذلك لم يكن سوى كمين، حيث إن المعلم شداد استطاع تهريب المخدرات في شحنة السمك الخاصة بمصطفى شعبان دون أن يشعر، وظهر هو ورجاله يقومون بتفريغ حمولة المخدرات من السمك في وقت تبحث فيه الشرطة عن من الذي هرب مخدرات المعلم شداد إلى القاهرة لتنتهي الحلقة.

قصة مسلسل المعلم

ينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية إذ يجسد مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به

مسلسل المعلم الحلقة 15.. هل يحصل مصطفى شعبان على شحنة سمك جديدة؟

أبطال مسلسل المعلم

ويشارك مصطفى شعبان عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

وتتصاعد الأحداث تدريجيا في مسلسل المعلم داخل شادر سوق السمك الذي يجسد الصراع بين تجار السمك خلال 30 حلقة طوال شهر رمضان.

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