مسلسل المعلم الحلقة 17.. هل يتعاون شعبان مع ضابط الشرطة للقبض على المعلم شداد؟

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 16 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مختلفة، إذ فجر ضابط الشرطة في ميناء السويس مفاجأة من العيار الثقيل للنجم مصطفى شعبان، خلال الحلقة، بشأن شحنة السمك التي أدخلها إلى ميناء الأتكة وبها مخدرات تخص المعلم شداد، الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري.

ملخص أحداث مسلسل المعلم الحلقة 16

وظهر ضابط الشرطة اللواء شوقي وهو يقول له: "الشحنة اللي أنت عديتها هي العربية الوحيدة اللي معدتش من التفتيش إكرامًا ليك، وكان فيه إخبارية لينا أن المخدرات جوه شحنة سمك معدية من السويس في اليوم دا".

ليرد عليه شعبان: "بقى ابن المعلم غريب شغال مع شداد، وعارف أنه شغال في تجارة المخدرات، عشان كده خلونا نعدي بالسمك عشان نعديلهم شحنة المخدرات أنا هاجي معاك واعترف بكل حاجة".

ليرد الضابط: "تيجي فين مفيش حرز عشان يكون فيه قضية كل دي استنتاجات، وعلى فكرة قلاش ظهر وماشي يتكلم مع الناس زي المجنون لو أنت عايزه دور عليه، عشان تعرف تبيض صورة أبوك قدام الناس".

أحداث مسلسل المعلم الحلقة 17

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل المعلم الحلقة 17 المقرر عرضها مساء اليوم على قناة الحاة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، العديد من الأحداث وتكشف ماذا سيفعل مصطفى شعبان مع ضابط الشرطة للقبض على عائلة المعلم شداد وبحوازتهم المخدرات المهربة.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 17

تُعرض الحلقة 17 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.