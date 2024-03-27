مسلسل المعلم الحلقة 17.. صديقة زمزم تكشف سر مرضها بسرطان الدم

مسلسلات رمضان 2024..

أصبحت زمزم زوجة مصطفى شعبان في مسلسل المعلم على وشك فضح سر مرضها بسرطان في الدم، والذي حاولت إخفاءه على زوجها وابنه حتى لا يتأثرا بالرغم من أن حالتها الصحية تسوء كل فترة.

جاء ذلك، خلال الحلقة السابعة عشرة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، والذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان.

كشف سر زمزم

وظهرت صديقتها وهي تتناقش مع طبيبة أخرى في أمر زمزم، وقالت لها: "إنتي صاحبتها مينفعش تسبيها كدة من غير ما تقولي لحد من أهلها أنها مريضة المريض في الوقت دا بيكون حالته النفسية سيئة ومحتاج كل الناس جنبه".

لترد صديقتها عليها: "بس دي أسرار مرضى وأنا خايفة أن زمزم تزعل مني"، وتقول لها الطبيبة: "إنتي كدة بتنقذيها من نفسها، لازم أهل المريض يعرفوا لأن لو حصلوا حاجة هيكون ذنبه في رقبتك".

وتقرر صديقتها إخبار أهلها وبالفعل تذهب إلى منزلها لتنتهي الحلقة عند عم زوجها مصطفى شعبان يفتح لها الباب، وتنتهي الحلقة 17 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان.

قصة مسلسل المعلم

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

أبطال مسلسل المعلم

ويشاركه عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين

وتتصاعد الأحداث تدريجيا في مسلسل المعلم داخل شادر سوق السمك الذي يجسد الصراع بين تجار السمك خلال ثلاثين حلقة طوال شهر رمضان.