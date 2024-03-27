الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

بعد قليل.. عرض الحلقة 17 من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

تُذاع، بعد قليل، الحلقة السابعة عشر من مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويُعرض المعلم خلال موسم مسلسلات رمضان 2024.

وينتظر متابعو وعشاق دراما رمضان 2024، ومسلسلات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مشاهدة الحلقة 17 من مسلسل المعلم، إذ تشهد العديد من الأحداث المثيرة وتكشف مفاجآت مختلفة، خاصة بعدما انتهت الحلقة السابقة عند لقطة مشوّقة وهي ظهور المعلم قلاش خلال الحلقة السادسة عشر من مسلسل المعلم وهو مجذوب، إذ وصل إليه مصطفى شعبان عن طريق اللواء شوقي ضابط السويس، ووجده ملقى في الأرض وشعره طويل ويتحدث مع نفسه وجن جنونه.

وجاء اسم مصطفى شعبان ضمن قائمة تريند تويتر، خلال الساعات الماضية قبل عرض الحلقة 17 من مسلسل المعلم خلال موسم دراما رمضان 2024.

ومن المتوقع أن تحدث الكثير من المفاجآت خلال أحداث مسلسل المعلم الحلقة 17، والتي ستُذاع مساء اليوم على قناة الحياة، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل المعلم.. ملخص أحداث الحلقة 16 قبل بداية الـ17 اليوم

مسلسل "المعلم" الحلقة 17.. هل يسقط المعلم شداد في قبضة الشرطة؟

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 17

تُعرض الحلقة 17 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة، وأيضًا منصة WATCH IT، التابعين للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

قصة مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر سمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات مسلسل المعلم بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

مسلسل المعلم.. ملخص أحداث الحلقة 16 قبل بداية الـ17 اليوم

مسلسل "المعلم" الحلقة 17.. هل يسقط المعلم شداد في قبضة الشرطة؟

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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