مسلسل المعلم ملخص الحلقة 17.. موت قلاش وكشف مرض زمزم

مسلسلات رمضان 2024..

شهدت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 17 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثًا مُختلفة، بدأت بعثور مصطفى شعبان على "المعلم قلاش" الذي يقوم بدوره الفنان مصطفى حشيش، إذ وصل إليه مصطفى شعبان عن طريق اللواء شوقي ضابط السويس، ووجده ملقى في الأرض وشعره طويل ويتحدث مع نفسه وجن جنونه.

موت قلاش

والمعلم قلاش هو صديق والده الذي كان متواجدًا حين تم القبض عليه بتهمة تجارة المخدرات وقتما كان مصطفى شعبان صغيرًا.

وقال له قلاش: "أمسك دول، أنا المعلم قلاش سيد سوق الأتكة اللي بيلعب من الفلوس لعب"، ليرد عليه شعبان: "عايز أعرف مين اللي حط المخدرات لأبويا في العربية ولبسه تهمة التجارة من زمان".

ليرد عليه قلاش: " كانت ليلة سودة، أنا ضيعت فيها وانتهيت، والجنتل الصبي بقى معلم، والغدر جه مننا كلنا اتغدر بينا، بس خلال إيه فايدته دلوقتي بعد ما كل حاجة راحت، الفلوس راحت والمخدرات وقلاش راح، أنا هقولك بس كل ما افتكر ليلتها قلبي بيوجعني يابني.. البضاعة دخلت عربية أبوك بموافقة... ومات المعلم قلاش قبل أن يعترف بالحقيقة".

فوز تغدر على شداد

ظهرت "فوز" التي تقوم بدورها الفنانة انتصار، وهي تزيل ملابس زوجها المعلم شداد الذي يقوم بدوره الفنان طارق النهري، من غرفتها، بعد زواجه من "سعادة" للمرة الثالثة.

وظهرت "عدولة" التي تُجسد دورها الفنانة سلوى خطاب، وهي تحاول تهدئتها، لترد "فوز" وتقول: "سعادة علشان صاحبتك وقسمتيها أيام الشقة، مش هتستكترِ عليها تقاسميها راجل"، وترد "عدولة": "مهو علشان قاسمتها أيام الشقا، ميحقلهاش تخطر، وانتي عارفاني، ما يموتش قلبي غير الغدر"، لترد "فوز": "يعني الجوازة دي مش على هواكي؟"، فتقول "عدولة": "ولا جوازتك انتي كمان من شداد كانت على هوايا، بس أقول إيه يارب.. قولت تيجي مني أحسن ما تيجي غصب عني، بس ليلة دخلتك ماقاطعتش العياط لحد ما الشمس طلعت، علشان كده بقولك حاسه بيكِ.. وعلشان كده شداد لازم يحاسب على كسرته ليا وكسرته ليكي، ويدفع الحساب كاش على الترابيزة".

واتفقت عدولة وفوز ومعهم عنتر على المعلم شداد (طارق النهري)، والإطاحة به من سوق السمك.

بيع منزل المعلم

وخلاص الأحداث، اشترى المعلم عنتر ابن شداد منزل مصطفى شعبان من زوج شقيقته دياب، بعدما كتب الأول له مبايعة حين كان يريد شراء سمك من السويس، ولم يكن يعلم أن زوج شقيقته سيقوم ببيع منزل المعلم له.

وظهر دياب وعنتر، وقال له: "مليون جنيه إيه يا معلم أنا ببيع لحم ودم ببيع أخو مراتي وعياله وبيته، وبشردهم في الشارع، إزاي أوافق على المبلغ دا"، ورفع له عنتر المبلغ إلى مليون وربع حتى وافق دياب.

وقال له: "ألف مبروك يا معلم أنت الكسبان لما تأخد بيت المعلم هتقطع رجل المعلم من الحارة والسوق وسكتك هتتفتح مع الست دهب، وهتطرد المعلم من الحارة طردة الكلاب، وكدة تبقى اللعبة خلصت يا عنتر".

سر مرض زمزم

كما أصبحت زمزم زوجة مصطفى شعبان في مسلسل المعلم على وشك فضح سر مرضها بسرطان في الدم، والذي حاولت إخفاءه على زوجها وابنه حتى لا يتأثرا بالرغم من أن حالتها الصحية تسوء كل فترة.

وظهرت صديقتها وهي تتناقش مع طبيبة أخرى في أمر زمزم، وقالت لها: "إنتي صاحبتها مينفعش تسبيها كدة من غير ما تقولي لحد من أهلها أنها مريضة المريض في الوقت دا بيكون حالته النفسية سيئة ومحتاج كل الناس جنبه".

لترد صديقتها عليها: "بس دي أسرار مرضى وأنا خايفة أن زمزم تزعل مني"، وتقول لها الطبيبة: "إنتي كدة بتنقذيها من نفسها، لازم أهل المريض يعرفوا لأن لو حصلوا حاجة هيكون ذنبه في رقبتك".

وتقرر صديقتها إخبار أهلها وبالفعل تذهب إلى منزلها لتنتهي الحلقة عند عم زوجها مصطفى شعبان يفتح لها الباب، وتنتهي الحلقة 17 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان.