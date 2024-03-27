مسلسل المعلم الحلقة 17| مصطفى شعبان يعثر على المعلم قلاش.. هل يعترف بالحقيقة؟

انتهت أحداث مسلسل المعلم الحلقة 16 بطولة النجم مصطفى شعبان، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مسلسلات رمضان 2024، والتي شاهدها الجمهور مساء أم الثلاثاء، عند لقطة مشوّقة، إذ ظهر المعلم قلاش خلال الحلقة السادسة عشر من مسلسل المعلم وهو مجذوب، إذ وصل إليه مصطفى شعبان عن طريق اللواء شوقي ضابط السويس، ووجده ملقى في الأرض وشعره طويل ويتحدث مع نفسه وجن جنونه.

وقال له قلاش: "أمسك دول، أنا المعلم قلاش سيد سوق الأتكة اللي بيلعب من الفلوس لعب"، ليرد عليه شعبان: "عايز أعرف مين اللي حط المخدرات لأبويا في العربية ولبسه تهمة التجارة من زمان".

ليرد عليه قلاش: " كانت ليلة سودة، أنا ضيعت فيها وانتهيت، والجنتل الصبي بقى معلم، والغدر جه مننا كلنا اتغدر بينا، بس خلال إيه فايدته دلوقتي بعد ما كل حاجة راحت، الفلوس راحت والمخدرات وقلاش راح، أنا هقولك مين اللي حط".

لتنتهي الحلقة السادسة عشرة على ذلك المشهد المشوق، إذ أن قلاش هو صديق والده الذي كان متواجدًا حين تم القبض عليه بتهمة تجارة المخدرات وقتما كان مصطفى شعبان صغيرًا.

مسلسل المعلم الحلقة 17

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل المعلم الحلقة 17 المقرر عرضها مساء اليوم على قناة الحاة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، العديد من الأحداث وتكشف مفاجآت حول شحنة المخدرات التي تسببت في حبس "المعلم حامد" الذي يقوم بدوره الفنان عبدالعزيز مخيون.

مسلسل المعلم موعد عرض الحلقة 17

تُعرض الحلقة 17 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان والفنانة سهر الصايغ في تمام الساعة 9:45 مساءً على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

أبطال مسلسل المعلم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن بطولة العمل إلى جانب النجم مصطفى شعبان أبرزهم: سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم وروجت صفحات القناة البوستر الدعائي للعمل الذي تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعي.

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