الأربعاء 27 مارس 2024
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محافظات

تفاصيل حبس المتهمين بذبح الخيول وبيعها كلحوم بلدى فى المنوفية

حبس
حبس

تمكنت مباحث مركز قويسنا من القبض على اثنين يعملان جزارين، وذلك أثناء تواجدهما بأحد المنازل في قرية أشليم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، متلبسين بذبح أحصنة وبيعها على أنها لحوم بلدي.

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا العميد أحمد السيد، يفيد بورود بلاغ من أهالي القرية بوجود أشخاص غرباء عن القرية يقومون بذبح الأحصنة في أحد المنازل الذين قاموا باستئجارها، وعلى الفور تم تتبعهم والقبض عليهم واتخاذ اللازم.

وانتقلت قوة من مركز الشرطة بقيادة رئيس المباحث ومعاونه الرائد عبدالمنعم محاريق إلي موقع الحادث استجابة لبلاغ أهالي القرية بوجود شي مريب في المنزل، حيث يقوم شخصان أغراب من خارج القرية بجلب أحصنة إلى المنزل، وبعد ذلك يقومون بتحميل سيارة واختفاء الأحصنة.

وقام مركز الشرطة بضبط المتهمين متلبسين بتعليق حصان بعد ذبحه، والآخر كان ينتظر دوره للذبح، كما حاولوا اقناع القوة الشرطة بأن هذا النشاط وهو ذبح الخيول مشروع وليس به أي خطأ.

وقامت النيابة العامة باستصدار قرار بحبس المهتمين في الواقعة على ذمة التحقيقات، لمتابعة التحقيقات وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

محافظة المنوفية قرية أشليم مركز قويسنا حبس متهمين بذبح خيول في المنوفيه القبض على متهمين بذبخ خيول

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