الأربعاء 27 مارس 2024
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محافظات

محافظ المنوفية يكرم طفلا وشابا مكفوفين من حفظة القرآن

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، طفلا وشابا (مكفوفين) من ذوي الهمم من حفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة، في إطار التواصل الدائم والفعال وفتح قنوات اتصال مباشرة مع ذوي الهمم لتلبية مطالبهم وتقديم يد العون لهم تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.

وأهدى المحافظ مكافأة مالية للشاب مصطفى رجب الصباغ ابن قرية كفر الباجور (طالب بكلية إعلام طنطا)، والطفل إبراهيم محمد درويش البالغ من العمر 8 سنوات ابن قرية بمم ( طالب بأحد المعاهد الأزهرية بتلا )، وذلك تقديرا لتفوقهم وتميزهم في حفظ القرآن الكريم كاملا وترتيله رغم فقدانهم نعمة البصر، كما أمر المحافظ بصرف مواد غذائية ولحوم دعمًا لأسرهم.

أكد المحافظ أنهم نماذج مشرفة ومثالًا يحتذى به للأسرة المصرية في تربية وتنشئة الأجيال مما يساهم في بناء وتنمية المجتمع، مؤكدًا علي دعمه الكامل للموهوبين والنابغين من أبناء المحافظة بمختلف الفئات العمرية والاهتمام بهم كونهم أمل الحاضر ومستقبل الغد.

وفي نهاية اللقاء، قدم الحضور الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية علي جهوده الملموسة في دعم الحالات الإنسانية وذوي القدرات الخاصة لتلبية مطالبهم وتحقيق طموحاتهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع.

وعلي صعيد آخر منفصل، كان قد كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الطالبتان سمية محمد السيد، فاطمة محمد كمال لتميزهم وحصولهم على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة فنى مبتكر بمشروع "soil snap" تحت إشراف قوي عاملة مصر "Work Fork Egypt" المدعمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، الدكتور خالد الأشهب مدير عام التعليم الفني بالمديرية.

وقدم محافظ المنوفية شهادات تقدير ومكافآت مالية للطالبتان تقديرًا لتفوقهم العلمي، معربًا عن سعادته وفخره بتميزهم على مستوى الجمهورية والمشاركة في المحافل الدولية، مؤكدًا دعمه الكامل للطلاب الموهوبين والمبتكرين لخلق جيل مبدع ومبتكر ومنتج لمستقبل أفضل لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة، ووجه المحافظ بضرورة إشراك الطلاب وتقديم مشروعاتهم ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للاستفادة منها في هذا الشأن.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية مكافأة مالية حفظة كتابه الكريم مكفوفين

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