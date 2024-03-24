"مياه المنوفية" تنظم زيارات ميدانية لطلاب كلية الطب للتعرف على مراحل تنقية المياه

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية طلاب كليه الطب جامعة المنوفية بمحطة مياه شبين الكوم البحارى، للتعرف على مراحل تنقية المياه بداية من المأخذ وصولا للمواطن.

التعريف بمراحل تنقية المياه وتوفير المياه بالمنازل

وقال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إنه تم تعريف الطلاب بمراحل تنقية المياه وبأهم التقنيات الحديثة التي يتم من خلالها توفير المياه بالمنازل والعائد الذي يعود علي الدولة والأسر والفرد من توفير المياه، والاستخدام الأمثل لها والحفاظ على شبكات الصرف الصحى بالمنازل والجهود الذي تبذلها الدوله لوصول كوب مياه نظيف لجميع المواطنين.

وذكر أنه تزامنا مع اقتراب انتهاء أعمال الصرف الصحي المدرجة ضمن أعمال حياة كريمة مرحله أولي بقريتي أبو كلس ودنشواي تم توعية المواطنين بضرورة التوجه إلي مراكز خدمة العملاء للتعاقد علي ملفات الصرف الصحي تيسيرا علي المواطنين للاستفادة من الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف "صالح" أنه ضمن تنفيذ أنشطة التوعية الداخلية للعاملين وبالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب تم توعية عدد من العاملين عن الخطر المائي وتأثير التغيرات المناخية علي نسبه المياه والدور الذي تقوم به المياه في تحقيق التنمية المستدامة.

رئيس مياه المنوفية يتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحي بقويسنا

وعلي صعيد آخر، تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح ؛ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم، محطة مياه المنطقة الصناعية بقويسنا ومحطتي معالجة المنطقة الصناعية ومدينه قويسنا للاطمئنان على سير العمل وانتظام التشغيل بالمحطة.

وشدد، على ضرورة إجراء الصيانة الدورية للمحطة طبقا للخطة الزمنية الموجودة، والخاصة بصيانة المعدات؛ للمحافظة على الحالة الفنية لها بصفة دائمة ومتابعة عملية التشغيل والاهتمام بالمظهر العام للمحطات بهدف الحفاظ على كفاءة المحطة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين

يأتى ذلك فى إطار تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرؤساء الشركات التابعة بتنفيذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية خلال شهر رمضان وحرصا على الوصول لمستوى الجوده الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.