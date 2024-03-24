المنوفية: الموافقة على إقامة ثلاث مدارس بعمارات الإسكان بمنطقة الصوامع بكفر داود والأخماس

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي إدراج 3 مدارس للتعليم الأساسي والثانوي بعمارات الاسكان الاجتماعي بمنطقة الصوامع بكفر داود والأخماس بالسادات، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ضمن الخطة الاستثمارية.

جاء ذلك بناء على خطاب محافظ المنوفية إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للتوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس بما يساهم في تقليل الكثافة الطلابية والنهوض بالعملية التعليمية وتوفير الخدمات التعليمية بمنطقة مساكن الصوامع بكفر داود.



تمت الموافقة على إدراج منطقة المدارس بأرض الصوامع بقرية كفر داود بمساحة 6565م2، لإنشاء " مدرسة الطرانة الجديدة للتعليم الأساسي" و" مدرسة الطرانة الجديدة ثانوي عام "، وكذا قطعة أرض أملاك دولة بناحية الأخماس بمساحة 3238م2 لإقامة " مدرسة الأخماس للتعليم الأساسي".

المحافظ يثمن جهود وزير التربية والتعليم لدعمه المستمر في الارتقاء بقطاع التعليم بالمحافظة.



ومن جانبه ثمن محافظ المنوفية جهود وزير التربية والتعليم في دعم وتطوير العملية التعليمية والارتقاء بقطاع التعليم بالمحافظة، مؤكدًا حرصه على التطلع لمزيد من التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة والوزارة للنهوض بالعملية التعليمية لتخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي.

ويتم ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض والارتقاء بقطاع التعليم وبناء الإنسان والهوية المصرية باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة وخلق جيل واع وقادر على النهوض بمستقبل الوطن وفقًا لرؤية مصر 2030.

و على صعيد آخر منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة والدورية، والمستمره لمشاريع الخطه الاستثمارية.