"صحة المنوفية" تنهي التدريب الوزاري على رفع الكفاءة لآليات التحول الرقمي

افتتحت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بافتتاح التدريب بحضور فريق برنامج الأمراض المشتركة التابع للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بالقطاع الوقائي بالوزار،ة إيمانًا منها بضرورة تنفيذ خطة قطاع الطب الوقائي بالوزارة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي بكافة القطاعات.

وذلك بحضور السيد الدكتور محمد العسكري مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة فاطمة مرزوق مدير إدارة مكافحة الامراض المعدية، والدكتورة هند سمير حسن مسئول الأمراض المشتركة بالمديرية، وأحمد الضبع مدير مركز المعلومات بالمديرية.

جرى التدريب النظري والعملي وتم إستكمال باقي التدريبات علي رأس العمل داخل المراكز على مدار الأسبوع من خلال المرورات علي جميع المستشفيات بنطاق المحافظة، حيث يبلغ عدد مراكز تقديم الخدمة بالمحافظة 11 مركز عقر بواقع مركز بكل إدارة داخل المستشفى العام، بالإضافة لمركز عقر في مستشفى زاوية الناعورة بالشهداء، وجدير بالذكر أن العمل مستمر طوال 24 ساعة داخل تلك المراكز لتلقي الجرعة الأولى طوارئ واستكمال باقي الجرعات في أي مكان داخل المحافظة في الفترة الصباحية.

جرى تدريب الفرق الطبية أطباء وتمريض ومدخلي بيانات بجميع المستشفيات، وذلك لرفع الكفاءة وتنفيذًا لآليات التحول الرقمي بالمراكز، كما تم التأكيد علي توفير البنية التحتية لتعزيز تكنولوجيا المعلومات، في إطار استراتيجية مديرية الشئون الصحية بالمنوفية لتطوير مراكز الوقاية مابعد التعرض للعقر أو الخدش من الحيوان بجميع المستشفيات العامة والمركزية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية والتي تشمل تطوير شامل للبنية التحتية والأجهزة الإلكترونية ودعم بخدمات الإنترنت، بالإضافة إلى توفير التدريب علي رأس العمل لجميع العاملين بالمراكز وفقًا لاحتياجات فريق العمل التدريبية وكذلك المتابعة المستمرة لمؤشرات العمل بالخدمات المقدمة للمترددين علي المراكز، ومتابعة التسجيل اللحظي إلكترونيًا ووضع الآليات اللازمة للتطوير بشكل مستمر للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشادت وكيل وزارة صحة المنوفية، بالدعم الذي تقدمه وزارة الصحة والسكان ومساعد الأستاذ الدكتور وزير الصحة للطب الوقائي في تنفيذ خطة القطاع الوقائي متمثلة في (برنامج الأمراض المشتركة) لربط مراكز الوقاية ما بعد التعرض للعقر أو الخدش من الحيوان التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية ببعضها البعض إلكترونيًا، ما يسمح للمواطن بتلقي الخدمة واستكمالها في أي مركز من المراكز داخل المحافظة، مؤكدة حرصها الدائم على تذليل كافة العقبات ومؤكدة أيضًا على كامل دعمها وتشجيعها لجميع مقترحات التطوير لإيمانها الكامل بدور فريق الطب الوقائي في مساعدة صناع القرار من اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة من خلال التقييم المعلوماتي الدقيق للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى بجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية التابعة للمديرية.