صحة المنوفية: تدريب موسع على المبادرات الرئاسية لـ750 متدربًا بالمديرية

قامت إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية بقيادة الدكتورة إيمان زهران مدير الإدارة ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمنوفية، بعمل تدريب موسع لعدد 750 من العاملين بالوحدات الصحية على المبادرات الرئاسية لعدد ٣ من كل وحدة.

ويتم ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بالمبادرات الرئاسية ووصولها لأكبر عدد من المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتعليمات السيدة الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتحقيق أكبر نسبة تغطية على مستوى المحافظة.

تم التدريب على مبادرات (صحة المرأة، الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، صحة الأم والجنين، السمعيات، المقبلين على الزواج)، وذلك بتنسيق وإشراف إدارة الرعاية الأساسية وكل من الدكتورة نجلاء فتحي، الدكتورة هبة صابر، الأستاذ جرجس موريس.

“صحة المنوفية” تعقد اجتماعا لمسئولي العلاج الحر بالمديرية والإدارات

تم عقد اجتماع لإدارة العلاج الحر بحضور الدكتورة شيرين مسعد مدير الإدارة، ومسئولي الإدارة بالمديرية والإدارات بغرض توجيه القائمين على المنشآت الطبية الخاصة بضرورة جمع المعلومات الصحية والبيانات الروتينية عن الولادات القيصرية وأسبابها، لتحقيق الحوكمة في البيانات، وتحليل جميع أسباب الولادات القيصرية، وإلزام جميع المنشآت الطبية الخاصة بالعمل بالدلائل الإرشادية المتعلقة بأسباب وضوابط اللجوء للولادة القيصرية.

تجدر الإشارة إلى أن متوسط الولادات القيصرية في مصر قد بلغ 72٪ من إجمالى الولادات طبقا لأخر إحصاء سكاني صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام ٢٠٢١، لتكون مصر بذلك متصدرة المرتبة الأولى عالميًا، وبلغ عدد الولادات القيصرية بالقطاع الطبي الخاص نسبة 81%.

يأتي الإجتماع بغرض الحفاظ علي صحة الأم والجنين وتحسين الصحة العامةلكل سيدات وأمهات مصر، وعلى هامش الإجتماع تمت مناقشة اهم أسباب موجبات الغلق والتأكد من تطبيق اشتراطات مكافحة العدوي وكيفية الرقابة علي التعقيم والتخلص الآمن للنفايات الطبية الخطرة،أهم القوانين التي تخص كيفية ترخيص منشآة طبية خاصة، والتأكيد علي تنفيذ الإجراءات القانونية الرادعة لمن صدر ضدهم قرارات غلق إداري.