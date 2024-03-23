المنوفية تدرج "المركز الطبى" بإسكان اجتماعى السادات فى الخطة الاستثمارية

أعلن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن بشرى سارة لأهالي محافظة المنوفية، وهي موافقة وزارة الصحة على إدراج تنفيذ مشروع "المركز الطبي" بعمارات الإسكان الاجتماعي بمركز السادات بمنطقة الصوامع، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025.

يأتي هذا في إطار جهود ومساعي محافظ المنوفية لتوفير الخدمات الطبية والأساسية بمنطقة الصوامع للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتوفير بيئة مناسبة بما يضمن تحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

أبوليمون يثمن التعاون المثمر والبناء مع وزارة الصحة

وأشار محافظ المنوفية إلى التنسيق الدائم مع وزير الصحة والسكان لدعم المشروع ووضعه ضمن الخطة الاستثمارية، فضلًا عن دعم مشروعات القطاع الصحي بالمحافظة، مشيدًا بجهود الوزارة في تقديم التسهيلات وتذليل كل العقبات والتحديات التي تواجه بعض المشروعات الصحية، والمتابعة المستمرة لخطة الدولة لتطوير القطاع الصحي لتحسين الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين 2030.

ويتم ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بصحة المواطنين ووضعها على رأس أولوياته، باعتبارها ثروة قومية وفقًا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وعلى صعيد آخر، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة الدورية الميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2024، مؤكدًا على سرعة التنفيذ لدعم المواطنين بأنحاء المحافظة ووصول الخدمات المقدمة لهم في أسرع وقت ممكن.