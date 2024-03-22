محافظ المنوفية يعلن أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة

عقب تحريك أسعار المواد البترولية، أعلن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن تعديل أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي السارية بدائرة المحافظة وخارجها، وذلك خلال اجتماع موسع بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، العميد محمد عدلي مدير إدارة المرور، والعقيد تامر الأقصري وكيل الإدارة، اللواء وحيد الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، واللواء ممدوح إبراهيم مدير مشروع المواقف، والمحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين، والعميد وليد شلبي رئيس مباحث المرور، وهناء عقيلة رئيس حى غرب، وعواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم، وشريف عبد الهادى مدير إدارة الأزمات بالديوان العام.

جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية بتعديل أسعار المنتجات البترولية اعتبارا مــــن اليــــوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024 على النحو التالي " البنزين 95 13.50 جنيه / لتر، البنزين 92 12.50 جنيه / لتر، البنزين 80 11 جنيه / لتــــــر، الســولار 10 جنيه / لتر، غاز تموين السيارات 6.50 جنيه /م3، البوتاجاز 100 جنيه / اسطوانة ".

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع المرور والمتابعة الميدانية على مدار الساعة على محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة، ووضع لافتات وبنرات ظاهرة بالمواقف بتعريفة الركوب الجديدة لضمان التزام سائقي السيارات العاملة على الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة، والتأكد من إلزام السائقين بكتابة التعريفة الجديدة وخطوط السير على زجاج المركبات بخط واضح وظاهر وأن يتم تحميل السيارات بالأعداد المقررة بكل سيارة حفاظًا على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

كما شدد المحافظ على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في زيادة تعريفة الركوب بكافة الخطوط بنطاق المحافظة، مناشدًا جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام علي الأرقام التالية (2239804- 2224899 - 2222035 )، وغرف عمليات المرور ( 2316985- 2317017)، ومديرية التموين( 2174039-2174037).

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