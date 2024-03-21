محافظ المنوفية يُكرِّم الفائزتين بالمركز الثانى فى مسابقة "فنى مبتكر"

كرَّم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، الطالبتين سمية محمد السيد، فاطمة محمد كمال، لتميزهما وحصولهما على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة "فني مبتكر" بمشروع "soil snap"، تحت إشراف قوى عاملة مصر "Work Fork Egypt" المدعمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

جاء ذلك بحضور محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور خالد الأشهب، مدير عام التعليم الفني بالمديرية.

وقدَّم محافظ المنوفية شهادات تقدير ومكافآت مالية للطالبتين تقديرًا لتفوقهما العلمي، معربًا عن سعادته وفخره بتميزهما على مستوى الجمهورية والمشاركة في المحافل الدولية، مؤكدًا دعمه الكامل للطلاب الموهوبين والمبتكرين لتوفير جيل مبدع ومبتكر ومنتج لمستقبل أفضل لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.

ووجَّه المحافظ بضرورة إشراك الطلاب وتقديم مشروعاتهم ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للاستفادة منها في هذا الشأن.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن مسابقة "فنى مبتكر" مسابقة سنوية تم إطلاقها عام 2018 وتعد أول مسابقة في ريادة الأعمال والابتكار لدعم المبتكرين من طلاب وطالبات التعليم الفني، مشيرًا إلى أن المنوفية شاركت بمشروعين وهما الأول "Soil Snap" "سماد عضوي" كموست حيواني نباتي وتم دعمه من خلال أكاديمية البحث العلمي، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق المشروع بمدرسة قويسنا الثانوية الزراعية لتعميمه على المزارعين من خلال حقول المشاهدة بما يسهم في تحقيق زيادة الإنتاج ونشر الوعي في استخدام الأسمدة العضوية بديلًا عن الأسمدة الكيماوية، والثانى "Solar Edge" متتبع شمسي يساعد في رفع كفاءة الألواح الشمسية بنسبة 60% عن المعدل الطبيعي وتم احتضانه من مؤسسة "ابدأ الرئاسية" وشركة "شارك تانك".

وأكد محافظ المنوفية أهمية مسابقة "فني مبتكر" لتدريب طلاب التعليم الفني وتمكينهم وربطهم بسوق العمل، ودعمه الكامل لقطاع التعليم الفني باعتباره محورًا أساسيًا في التنمية الصناعية والاقتصادية وفقًا لاستراتيجية الدولة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030.