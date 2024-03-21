"مطبخ مصرية" توزع 540 وجبة يوميا بقرى المنوفية

نفذ المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة سحر عبد الستار إمام، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنوفية، أمس الأربعاء، مبادرة “مطبخ المصرية”، بإجمالى إنتاج ٥٤٠ من وجبات إفطار صائم بقريتي (كفرالغريب، والأنجب)، التابعة لمركز أشمون والتابعة لقرى حياه كريمة بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة سحر إمام، أنه أطلقت المبادرة خلال شهر رمضان المبارك في العديد من القرى بمحافظة المنوفية، ومنها قريتي سرسموس وكفر سرسموس بمركز الشهداء، وقريتي صراوة وكفر صراوة بمركز أشمون، لتقديم وجبات القطار صائم متكاملة مجهزة على يد محترفين للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا استحقاقا بالقرى.

"مطبخ المصرية" ينفذها المجلس فى جميع محافظات الجمهورية، وهي مبادرة مجتمعية ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات، لتصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب.

وتلقت السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

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