الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مدير تعليم المنوفية يفتتح معرض العلوم والفنون بالمدرسة المصرية اليابانية في شبين الكوم

جانب من المعرض
جانب من المعرض

افتتح محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، صباح اليوم الأربعاء، معرض العلوم بالمدرسة المصرية  اليابانية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، ورافقته الدكتورة ثريا منصور مدير عام التعليم العام، وذلك ضمن توجيهات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدعم الكامل من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية. 

 

جاء ذلك بحضور  الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور حسن عليوة عميد كلية العلوم بجامعة المنوفية، ومدير المدرسة الأستاذ عاطف أبو شادي، والدكتورة ثناء محمد نائب مدير المدرسة، وهدي سلامة متابع التوكاتسو. 

وفي ذات السياق، تفقد وكيل وزارة  التربية والتعليم بالمنوفية، أركان المعرض المتنوعة مناقشًا التلاميذ فيما يتم عرضه.

وأوضح وكيل الوزارة أن دومًا كانت صدارة الطالب في تعلمه أولوية ليكون رائد في إنتاج المعرفة مواكبًا للتطورات المعاصرة.

وأشاد "الفولي" بالمشاريع المقدمة ولما لمسه من روح العمل الجماعي والتعاون والعطاء بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور معربًا عن شكره وتقديره لجميع القائمين على المعرض من طلاب ومعلمين وأولياء الأمور.

محافظة المنوفية تعليم المنوفية وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمنوفية معرض العلوم والفنون المدرسة المصرية اليابانية

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