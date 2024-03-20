"حذاء" كشف المتهم.. أمن المنوفية يحل لغز شنق مدرسة وسرقة منزلها

كشفت مباحث مركز شرطة الشهداء التابعة لمدرية أمن المنوفية، عن مفاجأة مدوية في قضية شنق مدرسة رياضيات وسرقة منزلها، إذ أعلنت القبض على الجاني، وتبين أنه ابن شقيقتها الذي اعتاد دائما زيارتها بالمنزل، ويبلغ من العمر 16 عاما.

تفاصيل القبض على المتهم بشنق وسرقة مدرسة رياضيات بالمنوفية

بعد التحري عن الواقعة ورصد كاميرات المراقبة في الشوارع المجاورة للمنزل، رصدت كاميرا بالشوارع المجاورة وجود ابن شقيقتها أمس في الرابعة عصرا، وبعدها بثلث ساعة، مر مرة أخرى لكن ليس بنفس الحذاء الذي مر به من قبل، وعلى وجهة حالة من الهلع.

لم تكن السرقة الأولى للمتهم

على الفور، قامت مباحث مركز الشهداء بالقبض عليه للتحقيق معه وسؤال، وتبين من التحقيقات الأولية أن ابن شقيقة الضحية سرقها عدة مرات، فنصبت خالته فخا له، من خلال وضع حقيبة في صالة المنزل، وبينما يفتشها تفاجأ بها أمامه، وبدأ شجارا بينهما بعدمها أنبته على سرقته في نهار رمضان وكونه من عائلة محترمة، فتخلص منها بشنقها بإيشارب وسرق باقي ما في المنزل وفر هاربا، ولم يتوقع أن يشك أحد به.

تفاصيل مصرع مدرسة رياضيات على يد نجل شقيقتها بالمنوفية

وكان قد تلقى اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز الشهداء العميد الأمير الشربيني، بمصرع سيدة شنقا في نهار رمضان وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

على الفور، انتقلت قوه من مركز شرطة الشهداء بقيادة المقدم كريم الضبع إلى موقع الحادث، وتبين له وفاة "ن، ه" تعمل مدرسة رياضيات بمدرسة كفر عشما الإعدادية ولديها من الأبناء اثنين أطباء مقيمين بالمملكه العربية السعودية، واعتادت زيارتهما، وكانت قد حضرت قبل رمضان بيوم واحد، لتلقى مصرعها شنقا على يد ابن شقيقتها بمنزلها بقرية كفر عشما.

حالة من الحزن على مصرع مدرسة رياضيات لحسن خلقها

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية حزنا على وفاة مدرسة الرياضيات والتي كانت محبوبة من الجميع، كما كانت عميدة في العمل التطوعي التبرعات ودعم فقراء قريتها، واشتهرت بحسن خلقها ومحبة الجميع لها.