5 أشخاص يحرقون صديقهم بالمولوتوف بعد مشادة كلامية في نهار رمضان

أشعل 5 أشخاص النار في جسد صديقهم طالب جامعي بواسطة زجاجة مولوتوف، مما تسبب في إصابته بحروق من الدرجة الثالثة، في منطقة الشعبية بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، وتم نقله لمستشفى المنصورة الدولى لتلقي العلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا من شرطة النجدة بتلقي بلاغ من أهالي مدينة المحلة يفيد اصابة شاب بحروق، وتم انتقال قوات الشرطة لمكان الواقعة، وتبين قيام ٥ أشخاص بإشعال النار في صديقهم بسبب مشادة بينهم.

على الفور تم إلقاء القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

كشفت التحريات عن أن الشاب المصاب يدعى “ع.ع”طالب ويبلغ من العمر 18 عاما به بحروق متفرقة في أنحاء الجسم بالصدر والرقبة والكتفين والفخذين.

على الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية أقدام 5 أشخاص بإشعال النار في طالب جامعي بكلية الدراسات الإسلامية مستخدمين مولوتوف بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية

وتبين من المعاينة والفحص وسؤال المجني عليه اتهم كلا من "محمد.ا " و"كريم.ش " و"محمد.م." و"نادر. ع.ا " و"ح.ا "، ويقيمون جميعهم بمدينة المحلة بسبب نشوب مشادة كلامية في مكالمة هاتفية بالمحمول بين المجني عليه وأحد المتهمين الخمسة وتوعده له بالموت على إثرها قام المتهمين بالذهاب إلي المجني عليه بمنطقة الشعبية وسكب مادة بترولية "مولوتوف" على جسده وإشعال النيران به وإحداث إصابته.

حرر محضر بالواقعة حمل م 4557 لسنة 2024 وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن ضباط البحث الجنائي بدائرة قسم المحلة من إلقاء القبض على المتهمين وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ.