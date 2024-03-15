الجمعة 15 مارس 2024
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ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق شقة بحي الجمرك في الإسكندرية

مكان الحريق
مكان الحريق

قررت  النيابة العامة بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة اثار حريق نشب في شقة بالطابق السابع بمنطقة زاوية شلتوت بحي الجمرك، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

بلاغ بنشوب حريق في شقة سكنية

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة كائنة بمنطقة زاوية شلتوت متفرع من حارة اليهود التابع لحي الجمرك دون حدوث لإصابات أو وفيات.

معاينة موقع البلاغ

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية الي موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة كائنه بالطابق السابع، وتم السيطرة وإخماد الحريق من قبل قوات الحماية، قبل أن يمتد لباقي الشقة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.


وكانت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، قد قررت ندب الأدلة الجنائية لمعاينة اثار حريق بمحل أجهزة كهربائية، بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم، دون حدوث أي خسائر بشرية في الأرواح أو وقوع أي إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

إخطار باندلاع حريق بمحل أدوات كهربائية

تلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق في محل أدوات كهربائية بدائرة القسم، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة، رفقة رجال الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 7 سيارات إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بمساحة 100 متر بالطابق الأرضي وجزء مساحته 70 مترا بالطابق الأول العلوي بمحل أدوات كهربائية منزلية على مساحة 400 متر بالطابق الأرضي و400 متر تقريبا بالطابق الأول العلوي أسفل عقار مكون من طابق أرضي، وعدد 11 طابقا علويا و3 شقة لكل طابق وتم عمل فتحات تهوية بالجدار والإطفاء والتبريد بمعرفة القوات.

حدوث تلفيات كاملة بمحل الأدوات الكهربائية

وتبين حدوث تلفيات كاملة بمحل الأدوات الكهربائية بعد التهام النيران لجميع الأجهزة، وسط ترجيحات أولية تشير إلى أن سبب وقوع الحريق يعود إلى حدوث ماس كهربائي.

وبسؤال مالك المحل م. س. ال. خ. 54 سنه، مقيم بالدخيلة، تبين عدم وجود اسم تجاري، وأن المخزن غير مستوفي لاشتراطات الحريق وبه سوء تخزين، ولم يحدث أي إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

ندب الأدلة حريق شقة حارة اليهود بالاسكندرية النيابة العامة بالطابق السابع حي الجمرك

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