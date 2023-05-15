الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بشقة سكنية بشرق الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة سيدي بشر بحري شرق الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، وندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية ، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشارع مسجد السلام بمنطقة سيدي بشر بحري أمام ديوان عام حى المنتزه أول بدائرة قسم الشرطة.

علي الفور انتقلت قوات من الحماية المدنية وقوات من قسم شرطة المنتزة أول، والإدارات التنفيذية بالحي إلى العقار رقم 12 شارع مسجد السلام سيدي بشر بحري.

وبالمعاينة والفحص تبين ان الحريق في شقة بالدور الخامس علوي، وتم وصول سيارات الإسعاف والحماية المدنية والكول الأمني، وتم إخماد الحريق دون إصابات وتبين أن سبب الحريق عبارة عن حدوث ماس كهربائي، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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