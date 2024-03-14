الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

عامل نظافة يرد شيكا بنكيا عثر عليه في الإسكندرية

من الحدث
من الحدث

أعلن المركز الإعلامي لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، إحدى الشركات التابعة للمقاولون العرب والمنوط بها أعمال النظافة العامة بالإسكندرية، عن قيام أحد العمال أثناء تأدية عمله صباح اليوم الخميس، بالعثور على شيك بنكي لحامله بقيمة 75 ألف جنيه.

رد الشيك لصاحبته

وعلة الفور قام العامل الأمين ويدعى أحمد إبراهيم كامل، بإخطار المشرف الخاص به عن الواقعة، وقام مسئولي قطاع الخدمات المميزة بالشركة وبرفقتهم العامل بالتوجه إلى البنك المختص وذلك لتحديد أي وسيلة تواصل مع مصدرة الشيك، وبالفعل تم التوصل إليها، وحضرت إلى البنك وتم تسليمها الشيك، ووجهت الشكر والتقدير للعامل على أمانته.

توجيه الشكر للعامل

وصرح أحمد شحاتة، مدير المركز الإعلامي للشركة، بأن إدارة الشركة برئاسة المحاسب حسام الدين إمام، وجهت للعامل الأمين بالشكر والتقدير على هذا السلوك المنضبط والعمل على رد الأمانة لأصحابها.

يذكر أنها الواقعة الثالثة لعمال الشركة خلال الشهر الحالي، الأولى كانت عقب عثور العامل عاشور عيد على مبلغ 300 ألف جنيه، وعثر سائق أخر يدعى سعيد مصباح على 10 آلاف جنيه وبعض المتعلقات الشخصية الأخرى، وقد تم تسليمها جميعًا لأصحابها.

كان قد قال عاشور عيد، عامل بشركة نهضة مصر لجمع القمامة بالإسكندرية، كنت بعمل في تنظيف الشارع بمنطقة سموحة واثناء عملية عثرت علي مبلغ 300 اأف جنيه مصري، ثم بعد ذلك أخذتهم وقمت باستكمال عملي، ولم يأتي احد للسؤال عنهم.

شاهد تجمع من المواطنين

وأضاف عيد، أنه قام بعد ذلك لأداء صلاة العصر، وبعد الانتهاء وجد تجمعا من المواطنين يبحثون عن مبلغ مالي، وعندما سألهم قالوا شاهدنا كاميرات المراقبة ولم نرى أي أحد وجد شيئا، متابعا أنه سأل عن صاحب المبلغ المالي، وعندما حضر إليه وصف المبلغ المالي عملات أجنبية، وعندما تأكد أنه صاحبها قام بردها له، مؤكدا أن الرزق الحلال نعمة من عند ربنا.

من الحدث
من الحدث
عامل نظافة شيك بنكى بالاسكندرية نهضة مصر للمقاولون العرب النظافه العامة

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