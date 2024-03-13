الأربعاء 13 مارس 2024
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حبس 4 عاطلين لحيازتهم مخدرات وسلاح أبيض بالإسكندرية 15 يوما

حبس عاطلين
حبس عاطلين

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس 4 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة كمية لمخدر الحشيش وسلاح أبيض، بقصد الإتجار به علي عملائهما وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

بلاغ لضباط مكافحة المخدرات

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من دوائر اقسام المدينة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليهم أثناء تواجدهما بدائرة القسم وبتفتيشهما عثر بحوزتهم على كمية لمخدر الحشيش ومبلغ مالى و3 هاتف محمول، كما تم ضبط عاطل بحيازته سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف للإتصال بعملائهما، تم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

عاطلين مخدرات وسلاح أبيض بالاسكندرية النيابة العامة

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