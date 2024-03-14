الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 3 أشخاص بسبب اندلاع حريق بمصنع في ميت غمر بالدقهلية

حريق
حريق

أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة، إثر اندلاع حريق داخل أحد المصانع فى مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين مستشفى ميت غمر العام لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ميت غمر، باندلاع حريق فى مصنع بميت غمر ووجود مصابين.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر، وقوات الحماية المدنية، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين اندلاع حريق فى مصنع صفيح بعزبة شاهين بميت غمر، نتج عنه إصابة فتحى سامح فتحى عبدالغنى، 18 عاما، سامح مصطفى الشاعر، 43 عاما، أحمد ذكى عبد الغنى ذكى، 20 عاما.

وتم السيطرة على الحريق، ونقل المصابين لمستشفى ميت غمر العام، لتلقى الرعاية الصحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

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