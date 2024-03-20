الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

فى نهار رمضان.. مجهول يشنق مدرسة على المعاش ويسرق محتويات منزلها بالمنوفية

حبل مشنقة
حبل مشنقة

في حادث مروع لقيت سيدة مقيمة قرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مصرعها شنقا على يد مجهول وسرقة منزلها في نهار رمضان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

وترجع أحداث الواقعة بتلقي مركز شرطة الشهداء بلاغ من شقيق المجني عليها عقب مغرب اليوم التاسع من رمضان بتغيب شقيقته والتي حضرت من المملكة العربية السعودية إلى القرية قبل حلول شهر رمضان بيوم واحد لتجهز تجهيزات العيد قبل مجي نجلها الذي تسكن معه بالمملكة.

 

وقام شقيقها بالاتصال بها عدة مرات ولم  ترد على اتصاله مما آثار الشك والريبة وقام بالسؤال عنها في كل مكان الي أن أبلغ قسم شرطة الشهداء وقام بكسر باب الشقة ليجد شقيقته معلقة بالسقف وتم سرقة بعض محتويات الشقة.

 

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الشهداء بقيادة المقدم كريم الضبع رئيس المباحث ومعاونه أحمد حافظ للتحقيق في الواقعة حيث تبين لهم مصرع "ن، ه" في العقد السادس من عمرها على المعاش وكانت تعمل مدرسة رياضيات بالمدرسة الإعدادي بالقرية قبل سفرها للعيش مع نجلها بعد وفاة زوجها منذ عدة سنوات.

 

وعلي الفور تم استدعاء جهات التحقيق للتحقيق في الحادث ونقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمعاينة الطب الشرعي للجثمان للتحقق من الواقعة.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وتكثف مباحث مركز الشهداء جهودها للقبض على الجاني ومعرفة دوافع الواقعة. 

محافظة المنوفية مصرع سيدة مصرع مدرسة رياضيات على مجهول تكثيف البحث عن الجاني سرقة محتويات شقة المجنى عليها

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