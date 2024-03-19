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محافظات

محافظ المنوفية يتابع تنفيذ ملف التصالح ولائحته التنفيذية الجاري استصدارها

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

ترأس اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا بشأن الاستعدادات النهائية  لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2022 وذلك وفقًا لتوجهات الدولة لضبط منظومة العمران وتذليل كافة معوقات ملف التصالح علي مخالفات البناء، بحضور الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، المستشار القانوني، المستشار الهندسي للمحافظة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح، مدير مركز معلومات شبكات المرافق ومديري وإدارات منظومة التحول الرقمي  والأملاك والتخطيط والمتابعة والشئون القانونية والإيرادات بالديوان العام.

في بداية الاجتماع أكد محافظ المنوفية ضرورة تكاتف الجهود وتيسير الاجراءات علي المواطنين لتنفيذ ألية عمل ملف التصالح علي مخالفات البناء وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية الجاري استصدارها، موجهًا بإعداد تصور لتشكيل اللجان الفنية التي ستدير عملية التصالح بكل مركز ومدينة علي حده.

كما شدد محافظ المنوفية على استكمال تسجيل جميع ملفات التصالح والتقنين علي المنظومة الإلكترونية وموجهًا بتشكيل لجنة بالتنسيق مع مركز معلومات شبكات المرافق تكون مهامها تجهيز إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدم للتصالح أو غيرها.

كما وجه المحافظ بإعداد خطاب للمركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة وإتاحتها لإدارات المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء.

وفي نهاية الاجتماع شدد محافظ المنوفية علي الجاهزية الكاملة لإنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء وتذليل كافة المعوقات والتيسير علي المواطنين والمتابعة الدورية  لأعمال اللجان بإعتبار ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة.

محافظ المنوفية ملف التصالح تسهيل إجراءات تيسير الإجراءات الرائحه الجارى استصدارها

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