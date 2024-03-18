الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استمرار أعمال كسح تجمعات المياه في المنوفية

أعمال شفط مياه الأمطار
أعمال شفط مياه الأمطار في المنوفية

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، استمرار أعمال كسح تجمعات المياه وتمركز سيارات الكسح على مدار اليوم لشفط اى تجمعات لمياة الأمطار لتيسير حركة المواطنين وحركة السيارات بالشوارع والميادين.

وأضاف أن جميع أفرع الشركة تقوم بعمليات سحب المياه طبقا لتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية وفقًا لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ.

وأعلن أن الشركة تقوم بتلقى أى بلاغات بأماكن تجمع الأمطار للتحرك فورا لشفطها وكسحها وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من اى تليفون ارضي او محمول،وكانت قد تعرضت محافظة المنوفية منذ قليل لموجة من تقلبات الجو وأمطار غزيرة على معظم الأنحاء. 

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