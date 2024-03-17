الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

متطوعون بالمنوفية يوجهون الشكر للتحالف الوطني لدعم الأهالي بالقرى

متطوعه بالتحالف
متطوعه بالتحالف

قالت أية صالح، من مركز تلا بالمنوفية، متطوعة بجمعية الأورمان التابعة للتحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي، أنه تم اليوم تنظيم معرض للملابس المجاني للأسر الأولى بالرعاية، والذي سيستمر لمدة يومين أو إلى أن تنتهي كمية الملابس المعروضة.

وأضافت "صالح" أن هذا الحدث يقام أول مرة بقرية طوخ دلكا، التي تضم العديد من المسلمين والمسحيين الذين حضروا اليوم للاستفاده من المعرض. 

وأضافت ريهام جمال إسماعيل، متطوعة من قرية طوخ دلكا بالمنوفية، أن تجهيز المعرض استمر يوم كامل في إقامته وتنظيم الملابس حتى يكون المعرض جاهز لاستقبال المستفيدين الواردين من كل مكان، والذي يشرف على أسماؤهم مديرية التضامن الاجتماعى حتى يتم وصول الدعم لمستحقيه. 

واستوضحت ريهام أن دور المتطوع يكون في تنظيم المعرض وأيضًا مساعدة المستفيدين حتى يحصل كلا منهم على ما يناسبه من القطع الموجودة، وقدمت ريهام الشكر للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالمنوفية، على دعمه للأسر الأولى بالرعاية والمواطن البسيط الذي يبحث عنه ويقوم بتوصيل الدعم اللازم له في أي مكان، سواء قرى أو نجوع أو كفور أو مناطق نائية. 

 

قرية طوخ دلكا محافظة المنوفية جمعية الأورمان التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي بالمنوفية معرض ملابس مجاني

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