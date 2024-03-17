التحالف الوطني يوزع 3000 قطعة ملابس مجانية لأهالي قرية طوخ دلكا بالمنوفية (فيديو)

أكد عقيد عصام حندولة رئيس جمعية الأورمان بمحافظة المنوفية، أن الجمعية تشرفت اليوم تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالمنوفية على عمل معرض ملابس مجاني سوف يتم توزيع به أكثر من 3000 قطعة ملابس مجانية لمسحيين ومسلمين أهالي قرية طوخ دلكا التابعه لمركز تلا بمحافظة المنوفية.



وأضاف مدير جمعية الأورمان، أن الجمعية شاركت بالمعرض تحت إشراف التحالف الوطني وبمشاركة جمعية تنمية المجتمع بقرية طوخ دلكا لدعم الأهالي في قرى المحافظة النائية.

وأكد أن الجمعية تعمل على قدم وساق لتقديم الدعم المختلف كالملابس المجانية، والخدمات الطبية كقوافل تجوب المحافظة. وعمليات جراحية وأجهزة تعويضية.



من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة المنوفية، مؤكدا ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.