محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير ممشى أشمون الجديد والسوق الحضارية

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية بتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة أشمون، وذلك في إطار ما يقوم به المحافظ من جولات ميدانية مستمرة على أرض الواقع لدفع منظومة العمل والوقوف على مستوى حجم الأعمال ونسب التنفيذ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.



وتفقد محافظ المنوفية، أعمال تطوير وتجميل ممشى أشمون الجديد (الطريق الدائري) بطول 1500م، وبتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه، واستمع المحافظ لشرح تفصيلى من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون عن الأعمال التي تم تنفيذها بالممشى، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب البلدورات وبلاط الانترلوك وأعمال الكهرباء، كما يضم برجولات مزودة بفوانيس وأعمدة ديكورية وكاميرات مراقبة ومقاعد للمواطنين وأحواض زهور، وخلال تفقده وجه المحافظ الشركة المنفذة بوضع بلاطات مضيئة للممشى لاضفاء مظهر جمالى، وذلك ضمن خطة التطوير التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وخلق متنفسًا حضاريًا لأهالي وزائري المدينة.



كما تفقد المحافظ، الأعمال الإنشائية للسوق الحضاري والنموذجي الجديد بمنطقة كفر زلابية بمدينة أشمون، على مساحة 530م2، وبنسبة تنفيذ 60%، ويضم 12 محلا، بتكلفة إجمالية 2 مليون و700 ألف جنيه، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، حيث جارى أعمال تسليح السقف تمهيدا لصب الطبقة الخرسانية.

وأكد المحافظ، حرصه على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة، فضلًا عن توفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع علي ثقافة العمل الحر.



وخلال جولته، تفقد المحافظ قطعة أرض فضاء بجوار سوق كفر زلابية بمدينة أشمون ، موجها بإقامة حديقة نموذجية استجابة لأهالي المنطقة لخلق متنفس حيوي، لتضم مساحات خضراء وبرجولات ومقاعد ومظلات للمواطنين فضلا عن إقامة أكشاك نموذجية بشكل حضاري لتوفير فرص عمل للشباب بما يحقق الصالح العام، وقدم الأهالي الشكر لمحافظ المنوفية لجهوده الميدانية المبذولة على أرض الواقع والارتقاء بكافة المشروعات التنموية والخدمية على أرض أشمون.



فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال الرصف والتطوير بشارع شكري القواتلي بأشمون، بطول 750م، حيث تم الانتهاء من رفع مطابق الصرف الصحي وبلاعات مياه الأمطار، ووضع طبقة الـMco اللاصقة وجاري وضع طبقة الأسفلت النهائية، وكذا أعمال الرصف بشارع بورسعيد بطول 1600 متر وعرض 10 متر، حيث تم الأنتهاء من رصف 1200م، مشددًا علي الشركة المنفذة بضرورة تسريع وتيرة العمل وموجهًا رئيس المدينة بالتواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال لتذليل العقبات أولًا بأول، يأتي هذا في ضوء الخطة الشاملة للنهوض بالبنية التحتية والأساسية لتطوير شبكات الطرق الداخلية والمحاور المرورية، موجهًا بالالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال وتكثيف الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



وتضمنت الجولة تفقد المحافظ محطة مياه أشمون المرشحة لمعالجة المياه بحضور المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمحطة، وحرص المحافظ على تفقد مبانى المحطة وصالة المرشحات القديمة،واستمع لشرح تفصيليي من رئيس الشركة عن مراحل التشغيل وألية التنفيذ والتى تعمل بطاقه استيعابية 34 ألف متر، وتخدم مدينة أشمون ومحلة سبك ومجموعة من العزب ( البواجرية، أبو خليفة، أبو صلاح، أبو يوسف )، وتضم المحطة 15 مجموعة مرشحة وعكرة وغسيل، و4 فلاتر رملية، 4 مروق وبلاور هواء ، وأكد محافظ المنوفية دعمه الكامل لمشروعات البنية التحتية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيلها لجميع قري ومراكز المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.