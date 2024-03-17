الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انتهاء الأعمال الخرسانية بمطلع كوبري الباجور العلوي في المنوفية

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ المنوفية

تفقد صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطرق، نظرًا لأهميتها وحيويتها وكونها شريان التنمية لخدمة مواطني وأهالي المحافظة، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، والمستشار الهندسي للمحافظة، والشركة المنفذة.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري الباجور العلوي، كونه محور مروري هام يربط مدينة الباجور بشبين الكوم، والتي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري. وقد تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية بمطلع الكوبري بالاتجاه القادم من القاهرة إلى مدينة شبين الكوم، كما جاري أعمال الصبة الخرسانية في باقي الكوبري تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف. 

وشدد المحافظ على القائمين على الأعمال بتسريع وتيرة العمل وتكثيف الجهود لإنهاء الأعمال، كما أشار إلى أن أعمال التطوير تأتي في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الطرق والكباري باعتباره أحد المحاور الرئيسية الهامة في عملية التنمية المستدامة. كما وجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بسرعة إنهاء كافة أعمال التطوير التي تجري تنفيذها في المدينة قبل نهاية العام المالي الحالي، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


كما تضمنت الجولة، تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير النصب التذكاري بشارع الجيش بمركز الباجور، واستمع إلى شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي لأعمال التطوير، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وأعمال البنية التحتية وجارى تركيب الرخام وأعمال التشطيبات النهائية والإنارة وذلك لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمنطقة ليكون مزارًا يليق بأهالي الباجور، وشدد المحافظ على مختلف الجهات المعنية بالتنسيق التام وتذليل العقبات لإنهاء كافة الأعمال في أسرع وقت، موجها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بتوفير عامل  مختص  للحفاظ على مستوى الأعمال المنفذة  بالنصب.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية كوبري الباجور حديقة جديده متنفس للأهالي مدينة الباجور

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