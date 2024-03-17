محافظ المنوفية يتفقد مستشفى أشمون ويحيل 59 من المتغيبين للتحقيق

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 59 من العاملين بمستشفي أشمون العام للتحقيق، وذلك لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمي وتقصيرهم في مهام واجبهم الوظيفي.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمستشفى أشمون العام لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالقطاع الصحي لتقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين وفقًا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

وكان برفقته الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، والمحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون والدكتور إبراهيم نصر مدير المستشفى.



وتفقد المحافظ أقسام الجراحة والأطفال والنساء والتوليد ووحدة قسطرة القلب بقوة 8 أسرة ووحدة التحكم بقسطرة القلب، واستفسر عن آلية سير العمل بالغرف للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوافر كافة الاحتياجات اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقى العلاج اللازم حتى تماثلهم للشفاء، كما تابع المحافظ سير العمل بقسم الحضانات بطاقة 18 حضانة و6 أجهزة تنفس صناعي وكذا وحدة الأشعة المقطعية، وخلال تفقده قام محافظ المنوفية بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية على عمال المستشفى دعمًا لهم.



كما تفقد محافظ المنوفية أعمال إنشاءات مستشفى أشمون الجديدة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتكلفة إجمالية مليار و350 مليون جنيه للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير المشروع عن مستجدات الأعمال بالمستشفى والمقامة على مساحة 7 أفدنة، تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأشار إلى أنه بفضل توجيهات ودعم محافظ المنوفية، تم الانتهاء من أعمال الدور الأرضي وجاري تنفيذ الأعمال الخرسانية بالدور الأول بالمستشفى.



وأشاد محافظ المنوفية بمستوى حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع، موجهًا وكيل وزارة الصحة بالعمل بالتوازي في الإعداد الجيد للتجهيزات الخاصة بالمستشفى، تمهيدًا لتشغيلها لدخولها الخدمة فور الانتهاء من كافة الأعمال المقررة مؤكدا أن مستشفي اشمون الجديدة سيعد صرحًا طبيًا ضخمًا وإضافة قوية ونقلة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة مما يساهم في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.



وتضم مستشفى أشمون الجديدة 6 غرف عمليات وقسم الغسيل الكلوي بواقع 52 كرسي، وقسم حضانات الأطفال بعدد 42 حضانة وقسم الحروق والذى يضم 5 أسرة عناية و10 أسرة إقامة، فضلًا عن قسم العناية المركزة بعدد 44 سرير، وقسم العيادات الخارجية بـ19 عيادة " وقسم الاستقبال والطوارئ بـ 27 سرير، وقسم الإقامة الداخلية بإجمالي 186 سريرًا.