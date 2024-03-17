مصرع شاب وإصابة شقيقه على يد خالهم بالمنوفية أمام المارة قبل الإفطار

لقي شاب مصرعه وإصابة شقيقه الأكبر طعنات في الرقبة والبطن وذلك عقب نشوب مشاجرة بينهم وبين خالهم وذلك في الشارع العام بجوار مسجد الروضة المحمدية بمدينة الباجور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب وإصابة شقيقه إصابه خطيره على يد خالهم بمركز الباجور بمحافظة المنوفية وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الباجور بقيادة المقدم أحمد كشك رئيس المباحث ومعاونه الرائد أحمد أبو العلا لموقع الحادث والذي تبين لهم مصرع "مصطفى، ا، ا، ع،" يبلغ من العمر 19 عاما ومقيد بكلية السياحة والفنادق الفرقه الثانية ومقيم مدينة الباجور، وإصابة شقيقه "محمد، ا، ا، ع" عمره 21 عاما طالب.

وتوفي الأول نتيجة طعنات نافذة بالبطن أخرجت احشاؤه وأخرى نافذة بالقلب، أما الثاني المصاب تلقى طعنات في البطن والرقبة، وعلى الفور تم نقلهم لمستشفى الباجور العام.

وتبين من التحريات الأولية للواقع أن المتهم وراء الحادث هو خال المتوفي والمصاب، ويدعى “إسلام، س، م” عاطل ومقيم مركز الباجور، والذي تم وضعه تحت الملاحظة بالمستشفى لوجود بعض الكدمات في جسده وإصابات طفيفة.