الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الأم المثالية بالمنوفية: "ربيت 3 أبناء تخرجوا من كليات القمة والكانسر كان رفيقي في الرحلة"

الام المثاليه
الام المثاليه

أعلنت الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 على مستوى محافظات الجمهورية.

وقالت أميمة طلعت علي السيسي الأم المثالية الأولى على محافظة المنوفية، إنها لم تكن تتوقع أبدا فوزها في المسابقة، وأن ابنتها الصغرى هي من قامت بتقديم أوراقها، وأضافت أنها كانت تعمل مدير عام بالكلية التكنولوجية في مدينة قويسنا وأحيلت على المعاش منذ أربع سنوات. 

 

وأضافت خلال حديثها لـ"الدستور"، أنها تبلغ من العمر 64 عاما وتخرجت من كلية التجارة عام 1982 لتبدأ رحلة حياتها المليئة بالعزيمة والإصرار، وحصلت بعدها على دبلومة في الدراسات العليا وأنجبت ثلاثة أبناء، ولم يكتمل استقرارها، حين وجدت نفسها تصارع الحياة وحيدة ومسؤولة عن ثلاثة أبناء حين توفي زوجها منذ 15 عاما والذي كان مصابا بالكانسر لعدة سنوات عكفت خلالها على خدمته حتى توفاه الله. 

 

وتابعت أنها أكملت رسالتها وعكفت على تربية أبنائها الثلاثة حتى تزوجوا، وما أثلج صدرها وجعلها تفرح لقطف ثمار جهودها هي تخرهم الثلاثة من كليات قمة، حيث تخرج أحمد من كلية الطب، كما تخرج أنس من كلية هندسة البترول، أما عن ابتهال فقد تخرجت من كلية طب الأسنان. 

 

وأكدت الأم المثالية، أن الحياة لم تكن سهلة حيث فقدت والدها الذي كان السند بعد زوجها وكان هذا بمثابة أسوأ ما تعرضت له، لتعطيها الحياة ابتلاء آخر واجهته بكل شجاعة ولا زالت تواجهه حتى الآن وهو إصابتها بالكانسر منذ عدة سنوات حتى ارتد إليها المرض اللعين في الوقت الحالي. 

 

واختتمت: “لكن كان تكريم الدولة بمثابة شيء مفرح لها حين علمت بأنه تم اختيارها على مستوى محافظة المنوفية ليكون التكريم طبطبة من الله عز وجل على كل الصعاب التي مرت بها، وأكدت أنها تحمد الله دائما على المحن التي يبدلها لنا الله بالمنح”. 

محافظة المنوفية الأم المثالية ربت ثلاثة أبناء مريضة كانسر تكريم الدوله للأم المثاليه بالمنوفية

مواد متعلقة

توزيع 4 آلاف كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بقرى المنوفية

محافظ المنوفية يتابع التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الحكومية بسبك الأحد

محافظ المنوفية يتفقد مستشفى أشمون ويحيل 59 من المتغيبين للتحقيق

الأكثر قراءة

الدور الأخير كلمة السر.. التحقيقات تكشف ملابسات حريق مول التجمع الخامس

الأهلى يتصدر والزمالك رابعا.. جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل"

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

دولارات وريالات وذهب.. سقوط تشكيل عصابى يتاجر بالنقد الأجنبى فى قبضة "الداخلية"

انخفاض أسعار الدواجن خلال أسبوع.. وخطة الحكومة كلمة السر

"الأهلى السبب".. نص رسالة مدرب الزمالك إلى الجزيرى قبل لقاء فيوتشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

فنوننا البديعة .. وقطوف فضاء الإبداع الرمضاني ( 2)

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء