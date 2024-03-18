الأم المثالية بالمنوفية: "ربيت 3 أبناء تخرجوا من كليات القمة والكانسر كان رفيقي في الرحلة"

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 على مستوى محافظات الجمهورية.



وقالت أميمة طلعت علي السيسي الأم المثالية الأولى على محافظة المنوفية، إنها لم تكن تتوقع أبدا فوزها في المسابقة، وأن ابنتها الصغرى هي من قامت بتقديم أوراقها، وأضافت أنها كانت تعمل مدير عام بالكلية التكنولوجية في مدينة قويسنا وأحيلت على المعاش منذ أربع سنوات.

وأضافت خلال حديثها لـ"الدستور"، أنها تبلغ من العمر 64 عاما وتخرجت من كلية التجارة عام 1982 لتبدأ رحلة حياتها المليئة بالعزيمة والإصرار، وحصلت بعدها على دبلومة في الدراسات العليا وأنجبت ثلاثة أبناء، ولم يكتمل استقرارها، حين وجدت نفسها تصارع الحياة وحيدة ومسؤولة عن ثلاثة أبناء حين توفي زوجها منذ 15 عاما والذي كان مصابا بالكانسر لعدة سنوات عكفت خلالها على خدمته حتى توفاه الله.

وتابعت أنها أكملت رسالتها وعكفت على تربية أبنائها الثلاثة حتى تزوجوا، وما أثلج صدرها وجعلها تفرح لقطف ثمار جهودها هي تخرهم الثلاثة من كليات قمة، حيث تخرج أحمد من كلية الطب، كما تخرج أنس من كلية هندسة البترول، أما عن ابتهال فقد تخرجت من كلية طب الأسنان.

وأكدت الأم المثالية، أن الحياة لم تكن سهلة حيث فقدت والدها الذي كان السند بعد زوجها وكان هذا بمثابة أسوأ ما تعرضت له، لتعطيها الحياة ابتلاء آخر واجهته بكل شجاعة ولا زالت تواجهه حتى الآن وهو إصابتها بالكانسر منذ عدة سنوات حتى ارتد إليها المرض اللعين في الوقت الحالي.

واختتمت: “لكن كان تكريم الدولة بمثابة شيء مفرح لها حين علمت بأنه تم اختيارها على مستوى محافظة المنوفية ليكون التكريم طبطبة من الله عز وجل على كل الصعاب التي مرت بها، وأكدت أنها تحمد الله دائما على المحن التي يبدلها لنا الله بالمنح”.