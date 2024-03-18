أسماء الأمهات المثاليات لعام 2024.. الأولى من الدقهلية

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت في المركز الأول على مستوى الجمهورية أنيسة فريد منصور متولي من محافظة الدقهلية، وفازت وفاء أحمد محمد على من محافظة كفر الشيخ بالمركز الثاني، وجاءت تيسير محمود دهيم محمد من محافظة مطروح في المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

كما أعلنت القباج، أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة كالتالي: أميمة طلعت على السيسي الأولى على محافظة المنوفية، وإلهام عبدالحميد عبدالحميد الأولى على محافظة الغربية، ونجلاء مستجير أحمد الأولى على محافظة بورسعيد، ونجاح محمود صابر الأولى على محافظة الجيزة، وعبير عباس محمد محمود الأولى على محافظة الإسماعيلية، وعرب حسن على عاشور الأولى على محافظة البحيرة، وفاطمة جابر بدوي حسين الأولى على محافظة بني سويف.

وجاءت فاطمة السيد منصور محمد الأولى على محافظة السويس، وأم هاشم إبراهيم عبدالكريم الأولى على محافظة الوادي الجديد، وصباح صالح سليمان حسن الأولى على محافظة شمال سيناء، وعزة مجاهد السيد فريخة الأولى على محافظة دمياط، وجده صادق إبراهيم سيد أحمد الأولى على محافظة المنيا، ومرثا إبراهيم عوض جرجس الأولى على محافظة الأقصر، وعايدة سعيد أبادير روفائيل الأولى على محافظة القاهرة، وابتسام حمدي أحمد عبدالعزيز الأولى على محافظة البحر الأحمر، ومسعدة محمد محمد هنيدي الأولى على محافظة الإسكندرية، ومنى محمد على خليفة الأولى على محافظة أسيوط، وزينب عبدالقادر عبدالعال الأولي على محافظة الفيوم.

كما جاءت روجينا فوزي بهادر نور الأولى على محافظة سوهاج، ومريم وهيب يعقوب عطاالله الأولى على محافظة قنا، ووهيبة أحمد حليم عبداللطيف الأولى على محافظة جنوب سيناء، وعزة عبدالفتاح عبدالستار سلامة الأولى على محافظة الشرقية، ووفاء عواد عبدالعزيز حمزة الأولى على محافظة القليوبية، وهدى أحمد عبدالله أحمد الأولى على محافظة أسوان.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن الأم المثالية لابن من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية عن عام 2024، وهي شهيرة راضي محمد عمر من محافظة مطروح، أما الأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2024 من ذوي الهمم فهي السيدة شادية عبدالحكيم يوسف من محافظة الغربية، أما فيما يتعلق بالأم البديلة، فجاءت فرح حسين عبدالقادر عمر من محافظة الجيزة الأولي على مستوى الجمهورية.

أما فيما يتعلق بالأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة في إطار سياسة الوزارة للتشجيع علي التمكين الاقتصادي ومن قرى حياة كريمة، فقد جاءت كوثر محمود إبراهيم من محافظة أسيوط الأولي على مستوى الجمهورية.

وجاءت الأم صباح دياب سيد أحمد أمًا مثالية لشهيد من القوات المسلحة، والأم هدى عبدالحميد حسنين أمًا مثالية لشهيد من الشرطة.

كما سيتم تكريم أمل على حسن محمد من محافظة أسيوط لتميزها كأم في مبادرة "لا أمية مع تكافل"، والسيدة ميرفت توفيق غانم خالد من محافظة المنوفية لتميزها كأم "رائدة اجتماعية".

مصر تحتفل بالمرأة المصرية

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي التهاني للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات، مؤكدة حرص الوزارة على تكريم الأمهات المثاليات علي مستوى الجمهورية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يرعى هذا الحدث بنفسه إعلاءً لقيمة المرأة والأم، وتقديرًا لدورها في حماية وبناء الوطن، مشيرة إلى أن مصر تحتفل كلها بالمرأة المصرية، التي رأت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي طفرة غير مسبوقة، وتعيش عصرها الذهبي.

وأكدت "القباج"، أن السيدات المصريات يساهمن في تنمية أسرهن وفي خدمة المجتمع والمساهمة في سوق العمل، كما أن الأمومة مهمة إنسانية ورحلة عطاء لسيدات ربما لم يلدن، ولكن عطاءهن لا يقل عن أمهات أخريات.

وأوضحت أن عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2024 بلغ 694 متقدمة لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 412 متقدمة انطبقت عليهن الشروط، والتي جاءت كالتالي ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وأن يكون لها قصة عطاء، فضلًا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء، ويُستثني من هذا الشرط المحافظات الحدودية من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان، وبحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيًا وغير قابل للتعلم.