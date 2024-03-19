الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتابع أعمال التطوير ورصف الطرق والمتنزهات بمراكز المحافظة

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استكمال أعمال رصف طريق 88  الشهداء ( دنشواي – أبوكلس) بطول 7 كم بمركز ومدينة الشهداء، والذي يتم تنفيذه من إدارة  الهيئة العامة للطرق والكباري ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع عزبة المحطة بمركز ومدينة منوف ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية.

رئيس مركز أشمون يتابع استكمال أعمال الرصف بشارع شكري القواتلي

وعلي صعيد آخر منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار تدعيم مشروعات البنية التحتية، والمتابعة المستمرة لكافة الأعمال علي أرض الواقع ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات من أجل الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، صباح اليوم، استكمال أعمال الرصف بشارع شكري القواتلي بمدينة أشمون والذي يتم رصفه بطول حوالي 750م ضمن خطة الرصف التي تتم بشوارع المدينة، والذي يتم تنفيذه بواسطة شركة المدار، وبإشراف قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون. 
 
من جانبه أكد "النمر" أن مدينة أشمون تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق بإعتبارة قطاع حيوي وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة لأهالي أشمون.

رئيس مدينة الشهداء يتفقد أعمال تركيب البلدورات على ترعة السمسمية لمتنزه ميت شهاله 

 

وتفقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء اليوم أعمال تركيب بلدورات الأرصفة على امتداد الجانب الشرقي بطريق ترعة السمسمية بميت شهالة.

ويشهد طريق ترعة السمسمية بميت شهالة خلال الفترة الحالية طفرة تنموية تشمل استكمال تبطين الترعة داخل الكتلة السكنية، ورصف الاتجاهين المحيطين بها، فضلًا عن إنشاء كورنيش السمسمية مما يضفي مظهرًا جماليًا للمنطقة ويجعله متنزهًا لائقًا بأهالي ميت شهالة.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية رصف الطرق تطوير وتبطين الترع تركيب انترلوك

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