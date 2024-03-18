الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"أبو ليمون" يهنئ الأم المثالية الأولى على المنوفية والرابعة على الجمهورية في مسابقة الأم المثالية

تهنئة محافظ المنوفية
تهنئة محافظ المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن فوز السيدة  أميمة طلعت السيسي بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية والأول على مستوى المحافظة "كأم مثالية"، وفوز السيدة ميرفت توفيق غانم لتميزها "كأم رائدة اجتماعية"  فى مسابقة الأم المثالية لعام 2024، وذلك لما قدموه من تضحيات خلال رحلة عطاء مشرفة.

وقدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للأمهات الفائزات، معربًا عن سعادته البالغة بفوزهن وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، موجهًا لهن تحية إعزاز وتقدير لما يقمن من جهد وتضحيات لبناء مجتمع سليم قائم علي الترابط والعطاء، كما أشار المحافظ إلى أن محافظة المنوفية دائما ماتحظى بتحقيق مراكز  أولى من كل عام في مسابقة الأم المثالية  مما يعكس دور المرأة وحجم تضحياتها كونها عصب المجتمع والنواة الأولى لبناء الأسرة.

وأشار أبو ليمون إلى أن المرأة المصرية قد حظيت باهتمام  ودعم كبير فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي إعلاء لقيمة المرأة والأم وتقديرا لدورهن فى حماية وبناء الوطن،  مؤكدا أن مصر بأكملها تفتخر وتعتز بما تحققه الأمهات وأننا جميعا ندين لجميع الأمهات والسيدات بالتقدير والامتنان لدورهن العظيم في تنشئة الأجيال، هذا  وسيقوم محافظ المنوفية باستقبال الأمهات الفائزات وتكريمهن تقديرا لهن.

وأعلنت منذ قليل  الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت في المركز الأول على مستوى الجمهورية السيدة أنيسة فريد منصور متولي من محافظة الدقهلية، وفازت السيدة وفاء أحمد محمد على من محافظة كفر الشيخ في المركز الثاني، وجاءت "تيسير محمود دهيم محمد" من محافظة مطروح في المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

كما أعلنت القباج، أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة كالتالي: أميمة طلعت على السيسي الأولي على محافظة المنوفية. 

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